Comprar un televisor puede parecer sencillo hasta que llega el momento de elegir el tamaño. Hay modelos de 43, 50, 55, 65, 75 pulgadas o incluso más grandes, pero no todos funcionan igual de bien en cualquier habitación. Por eso, antes de escoger un TV por su precio o por la cantidad de pulgadas, hay un factor que resulta fundamental: la distancia que habrá entre la pantalla y el lugar desde donde se va a ver.

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(Vea también: ¿Qué resolución de TV es mejor? La respuesta no siempre es 8K y esto es lo que debe saber)

La pregunta sobre qué tamaño de TV comprar no tiene una única respuesta. Una pantalla de 55 pulgadas puede resultar adecuada para una sala y demasiado grande para otra. Lo mismo ocurre con un televisor de 43 pulgadas, que puede ser suficiente en un dormitorio, pero quedarse corto en una sala amplia.

¿Qué tamaño de TV comprar según la distancia?

La distancia de visualización es uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta. Las recomendaciones de fabricantes y organizaciones especializadas suelen utilizar la relación entre el tamaño de la pantalla, la resolución y la distancia para establecer un rango de visualización adecuado.

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Además, los televisores actuales ofrecen resoluciones altas, especialmente 4K, lo que permite sentarse relativamente cerca de pantallas grandes sin que la imagen pierda definición.

Como referencia práctica, estas son algunas combinaciones habituales:

43 pulgadas: puede ser una alternativa para habitaciones pequeñas, estudios o espacios donde la distancia entre el espectador y la pantalla es reducida.

50 pulgadas: funciona como punto intermedio para quienes buscan una pantalla más grande sin ocupar tanto espacio como los modelos de mayor tamaño.

55 pulgadas: es una de las opciones más versátiles para una sala o espacio de entretenimiento de tamaño medio.

65 pulgadas: puede ser conveniente cuando existe una mayor distancia entre el sofá y el televisor y se busca una experiencia más inmersiva.

75 pulgadas o más: requiere analizar con mayor cuidado el espacio disponible y la distancia de visualización, especialmente porque la pantalla ocupará una parte considerable de la pared o del mueble.

Estas medidas no deben tomarse como una regla. La elección también depende de la resolución del televisor, el contenido que se consume y las preferencias personales.

¿Un TV más grande siempre es mejor?

No necesariamente. Comprar el televisor más grande que entre en una habitación no garantiza una mejor experiencia.

Una pantalla demasiado grande para la distancia disponible puede hacer que el espectador tenga que mover más los ojos para seguir la acción, especialmente en contenidos con mucho movimiento. Por el contrario, un televisor demasiado pequeño puede hacer que algunos detalles sean difíciles de apreciar cuando se observa desde lejos.

Por eso, antes de comprar, conviene medir la distancia aproximada entre el lugar donde estará sentado el espectador y la posición que ocupará la pantalla.

También es importante recordar que las pulgadas de un televisor corresponden a la medida diagonal de la pantalla, no a su ancho. Un TV de 55 pulgadas, por ejemplo, no significa que mida 55 pulgadas de lado a lado.

¿Qué tamaño de TV comprar para una sala?

En una sala de tamaño medio, los televisores de 50, 55 y 65 pulgadas suelen ser los tamaños que más vale la pena comparar.

Si el sofá está relativamente cerca del televisor, un modelo de 50 o 55 pulgadas puede ser suficiente. Si existe una distancia mayor y el espacio lo permite, pasar a 65 pulgadas puede ofrecer una imagen más grande y una experiencia más inmersiva.

Sin embargo, también hay que revisar las dimensiones físicas del televisor. Los marcos son cada vez más delgados, pero el ancho y la altura de la pantalla siguen siendo importantes para determinar si cabe correctamente en el mueble o en la pared.

¿Qué tamaño de TV comprar para un cuarto?

Para un dormitorio, normalmente se dispone de menos espacio y la distancia de visualización suele ser menor. Por eso, 43 o 50 pulgadas pueden ser opciones que vale la pena considerar.

La decisión dependerá de la distribución del cuarto. Si la cama está muy cerca de la pared donde se instalará el televisor, una pantalla demasiado grande puede resultar innecesaria.

También conviene tener en cuenta la altura a la que se instalará. Un televisor ubicado frente a la cama no necesariamente debe tener el mismo tamaño que uno pensado para una sala donde el espectador se encuentra más lejos.

¿Cómo saber qué tamaño de TV comprar?

Una forma sencilla de tomar la decisión es seguir estos pasos:

Mida la distancia.

Calcule cuántos centímetros hay entre el lugar habitual donde se sentará y la pantalla.

Defina el espacio disponible.

Revise el ancho y la altura del mueble o de la pared donde instalará el televisor.

Determine el uso principal.

No es lo mismo comprar un TV principalmente para ver noticias y programas que buscar una experiencia más inmersiva para películas, series o videojuegos.

Compare tamaños cercanos.

Si está entre 55 y 65 pulgadas, por ejemplo, revise las dimensiones reales de ambos modelos y compruebe cuál se adapta mejor al espacio.

No elija solamente por las pulgadas.

La resolución, el tipo de panel, el brillo, las funciones y la calidad de procesamiento de imagen también influyen en la experiencia.

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