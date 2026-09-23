Cuando uno entra a la tienda oficial de un club o de una marca deportiva, puede encontrarse con dos camisetas que prácticamente parecen iguales. Mismo escudo, mismos colores, patrocinadores similares y hasta detalles idénticos. Sin embargo, una puede costar bastante más que la otra.

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La explicación está principalmente en que la versión jugador está diseñada pensando en las necesidades del futbolista durante un partido, mientras que la versión aficionado busca ofrecer una camiseta oficial más cómoda y práctica para utilizar en el día a día.

Versión jugador: diseñada para competir

La camiseta versión jugador, también conocida como authentic o match dependiendo de la marca, busca reproducir lo más fielmente posible la prenda que utilizan los futbolistas.

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Uno de sus principales rasgos suele ser el ajuste más ceñido al cuerpo. Esto permite que la camiseta acompañe los movimientos del jugador y reduzca el exceso de tela.

Los materiales y las tecnologías también pueden ser diferentes. Las marcas suelen incorporar tejidos ligeros y sistemas destinados a facilitar la gestión de la humedad y la ventilación.

En algunas referencias también aparecen detalles como escudos y logos aplicados mediante técnicas diferentes, en lugar de los elementos bordados tradicionales.

El resultado es una camiseta más cercana a la indumentaria de competición.

El problema para el hincha aparece cuando se la prueba: ese corte más ajustado puede hacer que resulte menos cómoda para quien simplemente quiere utilizarla para salir, ver un partido o usarla con ropa cotidiana.

Versión aficionado: pensada para el día a día

La versión aficionado, también llamada replica en algunas líneas comerciales, mantiene la identidad visual del uniforme, pero suele tener un corte más relajado.

El objetivo es que pueda utilizarse cómodamente durante muchas horas, sin necesidad de tener el físico de un futbolista profesional. También incorpora tecnologías de ventilación y gestión de humedad, aunque estas pueden ser diferentes de las utilizadas en la versión de competición.

Para un hincha que quiere llevar la camiseta al estadio, salir con ella o utilizarla para jugar ocasionalmente, esta versión puede resultar más práctica.

¿Por qué la versión jugador es más cara?

El precio no aumenta simplemente porque tenga el mismo diseño que utilizan los profesionales. La versión jugador puede incorporar materiales, construcción y acabados más especializados, además de un diseño de corte pensado para competición.

También hay un componente comercial: las marcas venden esa camiseta como una reproducción más cercana a la utilizada por los futbolistas. Por eso, no debería compararse únicamente el precio. Lo importante es revisar qué características adicionales ofrece cada versión.

Diferencias principales

Característica Versión jugador Versión aficionado Ajuste Más ceñido Más relajado Uso principal Competición / rendimiento Uso cotidiano Materiales Más orientados al rendimiento Enfocados en comodidad Tecnología Puede ser más avanzada Puede ser más sencilla Peso Generalmente menor Puede ser ligeramente mayor Comodidad diaria Depende del cuerpo y preferencia Generalmente más fácil de llevar Precio Más elevado Más accesible Diseño Muy cercano al uniforme de partido Diseño oficial del club

Las características exactas pueden cambiar entre Nike, Adidas, Puma, New Balance, Umbro y otras marcas, e incluso entre diferentes camisetas de una misma compañía.

¿Cuál compraría?

Si la intención es tener una camiseta lo más parecida posible a la que lleva el futbolista durante un partido, la versión jugador tiene sentido. Pero si la idea es utilizarla principalmente como hincha, para salir, ir al estadio o incluso jugar ocasionalmente, la versión aficionado puede ser suficiente.

También hay una cuestión importante: la talla

Una camiseta versión jugador puede sentirse bastante más ajustada que una de aficionado de la misma talla. Por eso, antes de comprar por Internet, conviene revisar la guía de medidas específica de la marca.

Al final, las dos cumplen una función diferente. La versión jugador busca acercarse a la experiencia del futbolista; la versión aficionado busca que el hincha pueda llevar los colores de su equipo con mayor comodidad.

Y esa diferencia es precisamente la que explica por qué dos camisetas prácticamente iguales pueden tener precios tan distintos.

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