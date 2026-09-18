Salir a correr cuando está lloviendo puede cambiar completamente la experiencia. Una ruta que normalmente resulta cómoda puede convertirse en una sesión incómoda si la ropa acumula agua, no permite evacuar el sudor o limita el movimiento.

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La clave no está en ponerse muchas prendas, sino en elegir ropa para correr con lluvia que responda a las condiciones del entrenamiento.

La camiseta es la primera capa

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Una camiseta deportiva de material técnico puede ser una mejor alternativa que una de algodón. La razón es sencilla: durante la carrera se genera sudor y, con lluvia, la humedad puede acumularse rápidamente.

Las telas diseñadas para hacer ejercicio ayudan a manejar esa humedad y suelen secarse más rápido. Si la temperatura es baja, puede utilizarse una primera capa de manga larga, dependiendo de la sensación térmica y de cuánto tiempo vaya a correr.

La chaqueta para correr es la prenda clave

Cuando la lluvia es constante, una chaqueta impermeable para running puede convertirse en la pieza más importante. Pero hay una diferencia que conviene revisar: que una chaqueta sea impermeable no significa necesariamente que sea la más cómoda para correr.

Para entrenamientos largos es importante buscar un equilibrio entre protección contra el agua y transpirabilidad. Una chaqueta demasiado cerrada puede proteger de la lluvia, pero también hacer que el calor y el sudor se acumulen.

Si la lluvia es ligera, una capa resistente al agua puede ser suficiente. Para aguaceros más fuertes, conviene una protección diseñada específicamente para condiciones húmedas.

¿Pantalón largo o corto?

Depende principalmente de la temperatura. Con clima templado, unos shorts deportivos pueden funcionar perfectamente. Si además de la lluvia hace frío o viento, un pantalón ligero puede ofrecer mayor comodidad.

Lo importante es evitar prendas que se vuelvan pesadas al mojarse o que produzcan demasiada fricción durante la carrera.

No se olvide de las medias

Las medias para correr también importan cuando llueve. El algodón puede retener humedad y aumentar la sensación de pies mojados. Las medias deportivas fabricadas con materiales técnicos pueden ayudar a controlar mejor el sudor y reducir las molestias durante la ruta.

Además, conviene prestar atención a las costuras y al ajuste para evitar rozaduras.

¿Qué zapatos usar para correr con lluvia?

No siempre es necesario utilizar zapatos completamente impermeables. La elección depende del terreno y de la cantidad de agua. En calles urbanas, puede ser más importante contar con un calzado que tenga buena tracción y una suela adecuada para superficies mojadas.

Si la ruta incluye tierra, barro o senderos, unos zapatos de trail running pueden ofrecer características más apropiadas. También es recomendable revisar que los zapatos estén bien ajustados: correr con los pies mojados y un calzado demasiado suelto puede aumentar las molestias.

Otros accesorios que pueden ayudar

Una gorra deportiva puede ser útil para evitar que el agua caiga directamente sobre el rostro. También puede ayudar a mantener la visibilidad durante la carrera.

Si corre temprano, de noche o bajo lluvia intensa, los elementos reflectivos adquieren todavía más importancia. Una chaqueta, camiseta o accesorio con detalles reflectivos puede facilitar que otros usuarios de la vía lo identifiquen.

¿Qué ponerse según la lluvia?

Una forma sencilla de elegir la ropa es pensar en tres escenarios:

Lluvia ligera: camiseta técnica, shorts o pantalón ligero y zapatos con buena tracción.

camiseta técnica, shorts o pantalón ligero y zapatos con buena tracción. Lluvia moderada: añadir una chaqueta ligera resistente al agua.

añadir una chaqueta ligera resistente al agua. Lluvia fuerte: utilizar una chaqueta con mayor protección, prestar atención al calzado y evaluar si las condiciones permiten correr con seguridad.

También hay situaciones en las que la ropa deja de ser el principal problema. Tormentas eléctricas, vientos fuertes, inundaciones o superficies demasiado resbaladizas pueden hacer que sea más prudente cambiar el entrenamiento.

Al final, correr con lluvia no exige tener un armario completamente diferente. Se trata de elegir prendas que permitan controlar la humedad, protegerse del agua y mantener la movilidad durante el recorrido.

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