Café de Colombia Whey Protein

La mejor proteína del país llegará al mercado estadounidense en una innovadora presentación que combina whey protein con auténtico café liofilizado.

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Nutramerican Pharma alcanzó un hecho sin precedentes para la nutrición deportiva nacional: Nutramerican Whey Protein será la primera proteína del mundo autorizada para llevar el sello Café de Colombia.

El lanzamiento traslada al mercado estadounidense la experiencia de Bipro, producto insignia de la compañía durante sus 26 años de trayectoria. Además de abrir una nueva etapa para la marca, demuestra que el país puede transformar sus ingredientes más representativos y convertirlos en productos terminados de alto valor agregado.

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La base de whey protein se fabrica en Estados Unidos y posteriormente llega a la planta de Nutramerican Pharma, ubicada en la Zona Franca del Pacífico, en Colombia. Allí se completa la elaboración mediante la incorporación de los demás componentes, entre ellos un 10 % de café liofilizado soluble instantáneo y los ingredientes necesarios para obtener su textura y cremosidad. Esta planta, especializada en suplementos dietarios y certificada bajo el esquema internacional FSSC 22000, cuenta con procesos de gestión de inocuidad alimentaria que respaldan la calidad del producto y su exportación.

Café de Colombia Whey Protein

El café utilizado es producido por Buencafé, empresa de la Federación Nacional de Cafeteros ubicada en Chinchiná, Caldas.

No se trata de un sabor artificial. Los pequeños gránulos de café son visibles en el polvo y, al preparar la bebida, liberan su aroma y su carácter suave e inconfundible. El resultado es una combinación limpia, cremosa y deliciosa, pensada tanto para quienes cuidan su nutrición como para quienes disfrutan una buena taza de café.

Cada porción aporta 25 gramos de proteína de suero, sin azúcares añadidos. El producto estará disponible en una versión con 100 miligramos de cafeína y otra descafeinada.

El sello otorgado certifica la procedencia 100 % nacional del café utilizado. Su incorporación a esta nueva categoría también representa el trabajo de más de 540.000 familias caficultoras y una oportunidad para presentar ante el mundo una cara diferente de la industria colombiana: innovadora, sofisticada y capaz de competir con calidad.

Con este lanzamiento, Bipro, la mejor proteína de Colombia, da un paso más allá de las fronteras y une en un mismo producto nutrición, sabor y orgullo nacional.

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