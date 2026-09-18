Comprar una aspiradora puede parecer una decisión sencilla, pero existen tantos tipos y características que elegir una puede generar más dudas de las esperadas.

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Hay modelos verticales, de trineo, inalámbricos, robot, de mano y otros diseñados para necesidades específicas. Además, una aspiradora que funciona bien en un apartamento pequeño puede no ser la opción más práctica para una casa grande.

Por eso, antes de fijarse únicamente en el precio, conviene revisar varios aspectos que determinarán qué tan útil, cómoda y adecuada será para el hogar.

1. ¿Qué tipo de aspiradora necesita?

Este es probablemente el primer punto que debería definir.

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Aspiradoras verticales

Son prácticas para limpiar pisos y suelen ocupar relativamente poco espacio. Algunos modelos pueden convertirse en aspiradoras de mano para limpiar muebles, escaleras u otras superficies.

Aspiradoras tipo trineo

Son los modelos tradicionales que tienen un cuerpo separado del tubo y la boquilla. Pueden ser una alternativa para quienes necesitan realizar sesiones de limpieza más prolongadas.

Aspiradoras inalámbricas

Funcionan con batería y ofrecen mayor libertad de movimiento porque no necesitan estar conectadas a una toma de corriente.

Su principal aspecto a revisar es la autonomía, especialmente si se pretende limpiar toda la vivienda de una sola vez.

Aspiradoras robot

Están diseñadas para realizar la limpieza de forma más automatizada. Algunos modelos pueden programarse y regresar a su estación de carga.

Sin embargo, no necesariamente sustituyen todas las funciones de una aspiradora convencional, por lo que conviene pensar qué tipo de limpieza se necesita antes de elegirlas.

Aspiradoras de mano

Son pequeñas y fáciles de transportar, pero normalmente están pensadas para tareas puntuales como limpiar muebles, el carro, migas o espacios pequeños.

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2. Revise la potencia, pero no se quede solo con ese dato

Uno de los errores más comunes al comprar una aspiradora es asumir que más potencia siempre significa mejor capacidad de limpieza.

La potencia eléctrica, expresada normalmente en watts, indica el consumo del motor, pero no necesariamente representa por sí sola la capacidad de la aspiradora para recoger suciedad.

Por eso, además de este dato, conviene revisar información sobre potencia de succión, diseño del sistema de aspiración y rendimiento en las superficies para las que está pensada.

Si el fabricante proporciona datos específicos sobre succión o flujo de aire, pueden ser más útiles para comparar modelos que mirar únicamente los watts.

3. Tenga en cuenta el tipo de piso

No todas las aspiradoras están diseñadas de la misma manera para todas las superficies.

Antes de comprar una, revise si funcionará adecuadamente sobre los pisos que tiene en casa:

Cerámica.

Madera.

Alfombras.

Tapetes.

Pisos laminados.

Superficies delicadas.

Algunos modelos incluyen diferentes cepillos y accesorios para cambiar entre pisos duros y alfombras.

Si tiene varios tipos de superficie en casa, puede ser especialmente útil elegir un modelo que permita adaptar el cabezal.

4. ¿Tiene mascotas?

Si vive con perros o gatos, hay características que pueden ser especialmente importantes.

El pelo de las mascotas puede acumularse en alfombras, muebles y pisos, por lo que conviene buscar modelos con cepillos diseñados para recoger pelo y sistemas que reduzcan los enredos.

También es importante revisar la facilidad para limpiar el cepillo y retirar los pelos que quedan atrapados.

Si además hay personas sensibles a los alérgenos, el sistema de filtración puede tener un papel todavía más importante.

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5. Revise el sistema de filtrado

El filtro es otro de los componentes que no debería pasar desapercibido.

Algunos modelos utilizan filtros lavables, mientras que otros requieren reemplazos periódicos. También existen aspiradoras con sistemas de filtración de alta eficiencia, como los filtros HEPA, dependiendo del modelo.

Antes de comprar, compruebe:

Qué tipo de filtro utiliza.

Si puede lavarse.

Cada cuánto recomienda el fabricante reemplazarlo.

Cuánto cuestan los repuestos.

Qué tan fácil es acceder a él para limpiarlo.

Un buen sistema de filtración puede ser especialmente relevante para hogares donde se busca controlar el polvo y las partículas que circulan durante la limpieza.

6. ¿Tiene bolsa o depósito?

Las aspiradoras pueden utilizar bolsas desechables o depósitos que se vacían directamente.

Las de bolsa requieren comprar repuestos, pero permiten retirar la suciedad contenida dentro de la bolsa y reemplazarla.

Las que tienen depósito reutilizable no necesitan bolsas, pero requieren vaciar y limpiar el recipiente periódicamente.

Ningún sistema es automáticamente adecuado para todo el mundo: la elección dependerá de las preferencias y del mantenimiento que esté dispuesto a realizar.

7. Capacidad del depósito

Si el depósito es demasiado pequeño, puede ser necesario vaciarlo varias veces durante una limpieza.

Por el contrario, un depósito grande puede aumentar el tamaño y peso del equipo.

Por eso, conviene buscar un equilibrio según el tamaño de la vivienda y la frecuencia con la que se utiliza la aspiradora.

Para un espacio pequeño puede ser suficiente una capacidad reducida, mientras que una casa grande puede requerir mayor capacidad.

8. Si es inalámbrica, revise la batería

En una aspiradora inalámbrica, la autonomía es uno de los datos más importantes.

No se debe mirar solamente cuánto dura la batería en condiciones ideales. También conviene revisar cuánto tiempo funciona según los diferentes niveles de potencia, ya que utilizar el modo máximo normalmente puede reducir la autonomía.

Antes de comprar, pregúntese:

¿Cuánto dura la batería?

¿Cuánto tarda en cargarse?

¿La batería es extraíble?

¿Se puede comprar una batería adicional?

¿Cuánto cuesta reemplazarla?

Esto puede hacer una gran diferencia si necesita limpiar espacios grandes.

9. Peso y facilidad de manejo

Una aspiradora puede tener excelentes características, pero si resulta demasiado pesada o difícil de maniobrar, probablemente no será cómoda de utilizar.

Revise cuánto pesa y cómo se siente al moverla, especialmente si tendrá que utilizarla para limpiar escaleras, muebles o zonas altas.

En modelos verticales e inalámbricos, el peso puede sentirse directamente en el brazo y la muñeca, por lo que este aspecto es especialmente importante.

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10. Accesorios incluidos

Antes de comprar, revise qué viene realmente incluido.

Dependiendo del modelo, puede encontrar accesorios para:

Tapicería.

Esquinas.

Muebles.

Alfombras.

Pisos duros.

Pelo de mascotas.

Espacios pequeños.

No siempre es necesario tener una gran cantidad de accesorios. Lo importante es que los que incluya respondan a las necesidades reales de su hogar.

También conviene comprobar si algunos accesorios se venden por separado.

11. Nivel de ruido

El ruido puede convertirse en un factor importante, especialmente en apartamentos o viviendas pequeñas.

Si este aspecto le preocupa, revise el nivel de ruido indicado por el fabricante y, cuando sea posible, consulte pruebas o reseñas independientes.

Una aspiradora potente no necesariamente tiene que ser la más ruidosa, por lo que conviene comparar ambos aspectos en lugar de asumir que uno determina automáticamente el otro.

12. Facilidad para limpiarla

Una aspiradora también necesita mantenimiento.

Antes de comprarla, compruebe qué tan sencillo es vaciar el depósito, limpiar los filtros, retirar pelos del cepillo y acceder a las diferentes piezas.

Si el mantenimiento es complicado, es posible que termine haciéndose con menos frecuencia y afecte el funcionamiento del equipo.

También es importante revisar cuáles piezas pueden lavarse y cuáles deben mantenerse secas, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

13. Espacio para guardarla

Este punto puede parecer menor, pero es especialmente importante en apartamentos o viviendas pequeñas.

Antes de comprar una aspiradora grande, piense dónde va a guardarla.

Algunos modelos pueden permanecer de pie, otros tienen sistemas para montarse en la pared y algunos pueden desmontarse para ocupar menos espacio.

Medir el espacio disponible antes de comprar puede evitar una sorpresa después.

14. Repuestos y servicio técnico

Una aspiradora no debería evaluarse únicamente por cómo funciona el día que se compra.

También conviene revisar si el fabricante ofrece repuestos, filtros, bolsas, cepillos y baterías, según el modelo.

Además, compruebe la garantía y la disponibilidad de servicio técnico en el país donde se realizará la compra.

Una máquina puede tener un precio atractivo, pero si conseguir una pieza de reemplazo resulta complicado, mantenerla a largo plazo puede ser más difícil.

15. ¿Cuánto cuesta realmente?

El precio de compra es solo una parte del costo.

Antes de decidir, tenga en cuenta posibles gastos adicionales como:

Filtros.

Bolsas.

Baterías.

Cepillos.

Accesorios.

Repuestos.

Servicio técnico.

En los modelos robotizados también puede haber accesorios o componentes que deban reemplazarse periódicamente.

Por eso, comparar el costo de mantenimiento puede ser tan importante como comparar el precio inicial.

¿Qué aspiradora elegir según el tipo de hogar?

Aunque no existe una única opción adecuada para todos, estas características pueden servir como punto de partida:

Para un apartamento pequeño: puede ser conveniente priorizar un modelo compacto, ligero y fácil de guardar.

Para una casa grande: puede ser importante contar con buena autonomía, capacidad suficiente y comodidad para realizar sesiones de limpieza prolongadas.

Para hogares con mascotas: conviene prestar atención a los cepillos para pelo, la potencia de succión y el sistema de filtración.

Para personas con poco tiempo: una aspiradora robot puede ser una alternativa para automatizar parte de la limpieza, aunque no necesariamente reemplazará todas las tareas.

Para quienes limpian rápidamente todos los días: un modelo inalámbrico y ligero puede resultar práctico por su facilidad de uso.

El mejor punto de partida es pensar en su casa, no en la aspiradora

Antes de comprar una aspiradora, no es necesario buscar el modelo con más potencia, más accesorios o el precio más alto.

Primero conviene identificar qué superficies va a limpiar, cuánto espacio tiene, con qué frecuencia utilizará el equipo y qué características realmente necesita.

Después de responder esas preguntas, será mucho más sencillo comparar modelos y evitar pagar de más por funciones que probablemente no utilizará.

En definitiva, una buena compra no depende solamente de las especificaciones de la aspiradora, sino de qué tan bien se adapta a las necesidades reales de cada hogar.

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