Los tenis blancos tienen una ventaja y un problema: combinan prácticamente con todo, pero cualquier mancha, salpicadura o acumulación de suciedad se nota inmediatamente.

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Por eso, cuando empiezan a verse amarillentos o sucios, puede resultar tentador utilizar productos fuertes para recuperar su color. Sin embargo, algunos métodos pueden terminar dañando el material, alterando el color o deteriorando los pegantes y acabados del calzado.

La mejor forma de limpiar unos tenis blancos es comenzar con métodos suaves y tener en cuenta de qué material están fabricados.

Antes de limpiar los tenis, revise el material

No todos los tenis blancos deben limpiarse de la misma manera.

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Un modelo de lona o tela puede tolerar una limpieza diferente a uno de cuero, cuero sintético, malla o gamuza.

Antes de aplicar cualquier producto, revise las indicaciones del fabricante y, si no está seguro de cómo reaccionará el material, haga una prueba en una zona pequeña y poco visible.

¿Cómo limpiar tenis blancos de tela?

Si los tenis son de lona o un tejido similar, puede comenzar con una limpieza manual.

1. Retire los cordones

Antes de empezar, quite los cordones. Esto permite limpiar mejor la lengüeta y las zonas que normalmente quedan cubiertas.

Los cordones pueden lavarse por separado con agua y jabón suave, siempre teniendo en cuenta el material y las instrucciones de cuidado.

2. Retire la suciedad superficial

Utilice un cepillo de cerdas suaves o un paño seco para retirar polvo, tierra y otras partículas.

Es mejor hacer esto antes de mojar los tenis, porque la suciedad puede mezclarse con el agua y extenderse por la superficie.

(Vea también: ¿Cómo cuidar los pies después de correr? Consejos para evitar ampollas, dolor y molestias)

3. Prepare una solución de limpieza suave

Puede utilizar agua tibia y una pequeña cantidad de jabón suave.

Humedezca un cepillo de cerdas suaves o un paño y vaya limpiando la superficie con movimientos delicados.

No es necesario empapar completamente el tenis. Trabajar con una cantidad moderada de agua puede ayudar a evitar que el interior quede excesivamente húmedo.

4. Retire los residuos

Después de limpiar, pase un paño ligeramente húmedo para retirar los restos de jabón.

Evite dejar grandes cantidades de producto sobre la tela, ya que los residuos pueden afectar el aspecto del material cuando se seque.

5. Déjelos secar correctamente

Este paso es tan importante como la limpieza.

Coloque los tenis en un lugar ventilado y alejado del calor intenso y déjelos secar completamente antes de volver a utilizarlos.

No es recomendable utilizar fuentes de calor muy fuertes, como secadores de cabello a alta temperatura, radiadores o superficies extremadamente calientes, porque pueden deteriorar algunos materiales y adhesivos.

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¿Cómo limpiar tenis blancos de cuero?

El cuero requiere un poco más de cuidado.

Primero retire el polvo con un paño suave y seco. Después puede utilizar un paño ligeramente humedecido con agua y una pequeña cantidad de limpiador apropiado para el material.

La clave es no empapar el cuero.

Después de limpiarlos, séquelos con un paño limpio y déjelos terminar de secarse naturalmente.

Si el fabricante recomienda un producto específico para acondicionar o proteger el cuero, puede utilizarse siguiendo sus instrucciones.

¿Cómo limpiar tenis blancos de malla?

Los tenis de malla pueden acumular polvo y suciedad entre las fibras.

Para limpiarlos, utilice un cepillo suave y una solución de agua con jabón suave, trabajando con movimientos delicados.

Evite frotar con demasiada fuerza, porque la malla puede deteriorarse o deformarse.

Después, retire los residuos con un paño húmedo y déjelos secar completamente en un lugar ventilado.

¿Y si los tenis tienen gamuza?

La gamuza requiere un cuidado diferente y no debería limpiarse como si fuera tela.

Para este material, es preferible utilizar productos y cepillos específicamente diseñados para gamuza y seguir las indicaciones del fabricante.

Mojarla excesivamente puede alterar su textura y apariencia.

Si la mancha es importante o el calzado es especialmente delicado, puede ser más seguro recurrir a un servicio especializado.

¿Cómo quitar manchas difíciles de los tenis blancos?

Cuando una mancha no desaparece con agua y jabón suave, lo primero es identificar qué tipo de mancha es y de qué material está hecho el tenis.

No conviene aplicar inmediatamente productos fuertes.

Para algunas manchas puede ser suficiente repetir la limpieza suave varias veces en lugar de intentar eliminarlas en una sola pasada con productos agresivos.

Si decide utilizar un limpiador específico, compruebe que sea compatible con el material y siga las instrucciones del fabricante.

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¿Se pueden meter los tenis blancos en la lavadora?

Depende del modelo y de las instrucciones del fabricante.

Aunque algunos tenis de tela pueden ser lavables a máquina, no todos están diseñados para soportar este proceso.

El movimiento, el agua, el detergente y el centrifugado pueden afectar algunos materiales, pegamentos, estructuras o acabados.

Por eso, antes de meterlos en la lavadora, revise la etiqueta o las recomendaciones oficiales del fabricante.

Si no existe una indicación clara, la limpieza manual suele ser una alternativa más controlada.

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¿Cómo evitar que los tenis blancos queden amarillos?

Una de las preocupaciones después de lavar unos tenis blancos es que, una vez secos, aparezcan manchas amarillas o zonas decoloradas.

Para reducir este riesgo:

No utilice cantidades excesivas de detergente.

Retire bien los residuos de jabón.

Evite productos que no sean compatibles con el material.

No los exponga a fuentes de calor intenso.

Déjelos secar completamente en un lugar ventilado.

Siga las recomendaciones del fabricante.

También es importante recordar que algunos materiales pueden cambiar de apariencia con el tiempo por el uso, la exposición a la luz y el desgaste natural.

¿Qué productos no debería usar para limpiar tenis blancos?

Que un producto sea efectivo para limpiar una superficie no significa que sea adecuado para el calzado.

Evite experimentar con productos demasiado agresivos, mezclas caseras o sustancias que no estén recomendadas para el material.

En particular, no conviene mezclar productos de limpieza entre sí. Algunas combinaciones pueden generar reacciones peligrosas.

También es mejor evitar frotar con elementos abrasivos que puedan rayar o deteriorar la superficie.

¿Cómo mantener los tenis blancos limpios por más tiempo?

La mejor estrategia no es esperar a que estén completamente sucios para limpiarlos.

Después de utilizarlos, puede retirar el polvo superficial con un paño o cepillo suave. Si aparece una mancha, limpiarla cuanto antes puede evitar que se adhiera más al material.

También ayuda:

Guardarlos en un lugar seco y ventilado.

No utilizarlos cuando todavía estén húmedos.

Limpiar los cordones periódicamente.

Evitar almacenarlos en lugares con exceso de humedad.

Utilizar productos protectores únicamente cuando sean compatibles con el material.

Alternar los tenis si se utilizan con mucha frecuencia.

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