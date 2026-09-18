Los bolsos pueden convertirse rápidamente en uno de los objetos que más espacio ocupan dentro de un clóset. Si se apilan sin ningún orden, además de ser difícil encontrar el que se busca, algunos pueden terminar deformados, doblados o con las correas maltratadas.

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La buena noticia es que no es necesario tener un armario enorme para organizar una colección de bolsos. La clave está en aprovechar el espacio vertical, agruparlos correctamente y elegir un sistema que permita verlos y acceder a ellos con facilidad.

¿Cómo organizar bolsos para que ocupen menos espacio?

1. Empiece por sacar todos los bolsos

Antes de buscar organizadores o decidir dónde guardarlos, lo primero es sacar todos los bolsos del clóset.

Esto permite saber realmente cuántos hay, qué tamaños tienen y cuáles se utilizan con mayor frecuencia.

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También es un buen momento para separar los que están dañados, necesitan reparación o llevan mucho tiempo sin utilizarse.

Tener menos piezas que organizar puede hacer una diferencia importante cuando el espacio es limitado.

2. Sepárelos por tamaño

Una forma sencilla de aprovechar mejor el espacio es agrupar los bolsos según su tamaño.

Puede crear grupos de:

Bolsos grandes , como shoppers o tote bags.

, como shoppers o tote bags. Bolsos medianos , utilizados habitualmente para salir.

, utilizados habitualmente para salir. Bolsos pequeños , como bandoleras.

, como bandoleras. Clutches y bolsos de fiesta .

. Bolsos poco utilizados o de ocasiones especiales.

Esta clasificación facilita encontrar cada pieza y permite elegir el método de almacenamiento adecuado para cada grupo.

3. Aproveche el espacio vertical

Cuando el clóset tiene poco espacio disponible, las paredes y puertas pueden convertirse en zonas útiles para almacenar.

Los organizadores colgantes permiten aprovechar el espacio vertical sin

ocupar demasiado lugar en los estantes.

También existen ganchos y sistemas diseñados para colgar varios bolsos en un mismo punto, aunque conviene evitar sobrecargar un solo gancho con piezas demasiado pesadas.

4. Utilice la parte interna de las puertas

La puerta del clóset suele ser un espacio desaprovechado.

Dependiendo del diseño del armario, se pueden instalar o utilizar organizadores para puertas que permitan guardar bolsos pequeños, carteras o accesorios.

Esta alternativa puede ser especialmente útil para quienes tienen muchos bolsos pequeños y pocos espacios libres en los estantes.

5. Guarde los bolsos pequeños dentro de los grandes

Una de las formas más sencillas de ahorrar espacio es utilizar el interior de los bolsos grandes para guardar los pequeños.

Por ejemplo, una bandolera o un bolso pequeño puede colocarse dentro de un tote que tenga suficiente espacio.

Esto permite convertir un bolso en espacio de almacenamiento para otro, aunque es importante no introducir demasiadas cosas ni ejercer presión que pueda deformar el bolso exterior.

6. No apile todos los bolsos uno encima del otro

Aunque poner varios bolsos en una misma pila puede parecer una solución rápida, no siempre es la más práctica.

Cuando quedan unos encima de otros, resulta más difícil sacar el que está en la parte inferior y se puede terminar deformando la estructura de algunos modelos.

Si necesita apilarlos, es preferible hacerlo por tamaño y peso, colocando los más grandes y resistentes abajo y evitando comprimir los más delicados.

7. Use separadores o divisores en los estantes

Los divisores pueden ayudar a crear espacios individuales dentro de un mismo estante.

En lugar de tener una fila de bolsos que termina inclinándose hacia un lado, cada pieza puede permanecer en su propio espacio.

Esto funciona especialmente bien para bolsos estructurados que necesitan conservar su forma.

8. Rellene los bolsos para que mantengan su forma

Los bolsos que no se utilizan con frecuencia pueden perder su forma si permanecen guardados durante mucho tiempo.

Para evitarlo, puede utilizar papel de seda, papel limpio o material de relleno apropiado dentro del bolso.

La idea es mantener su estructura sin llenarlo en exceso ni ejercer una presión innecesaria.

En el caso de bolsos delicados, es importante seguir las recomendaciones específicas de cuidado del fabricante.

9. Guarde las correas correctamente

Las correas largas pueden ocupar más espacio del necesario y terminar enredándose con otros bolsos.

Una opción es recogerlas suavemente y guardarlas dentro del propio bolso, siempre que esto no genere presión ni marcas en el material.

En otros casos, pueden colocarse de manera ordenada junto al bolso o utilizar pequeños sistemas de organización destinados a accesorios.

Lo importante es evitar doblarlas o comprimirlas de una forma que pueda dejar marcas permanentes.

10. Reserve un espacio para los bolsos que más utiliza

No todos los bolsos necesitan estar guardados en el mismo lugar.

Los que se utilizan constantemente deberían quedar más accesibles, mientras que los de ocasiones especiales pueden almacenarse en zonas menos prácticas del clóset.

Esta distribución evita tener que mover toda la colección cada vez que se necesita un bolso para salir.

11. Aproveche cajas y compartimentos para los bolsos que usa poco

Los bolsos que se utilizan únicamente en ocasiones especiales pueden mantenerse protegidos dentro de fundas, cajas o compartimentos adecuados.

Si se utiliza una caja, es recomendable que tenga suficiente espacio para que el bolso no quede comprimido.

También conviene evitar guardar piezas delicadas en lugares con humedad o exposición directa al sol.

12. Mantenga los bolsos visibles

Un sistema de organización puede ahorrar mucho espacio, pero también debería permitir ver lo que se tiene.

Si todos los bolsos quedan escondidos al fondo del clóset, es más probable que se termine utilizando siempre el mismo y olvidando los demás.

Los estantes abiertos, divisores transparentes u organizadores que permitan identificar cada pieza pueden facilitar mucho la elección.

¿Cuál es la mejor forma de guardar los bolsos?

No existe una única forma de organizar todos los bolsos. El sistema dependerá del espacio disponible, la cantidad de piezas y el tipo de bolso.

Una distribución sencilla podría ser:

Bolsos grandes: en estantes amplios o en la parte inferior del clóset.

Bolsos medianos: en divisores o compartimentos individuales.

Bolsos pequeños: en organizadores verticales o dentro de bolsos más grandes.

Clutches: en compartimentos, cajas o separadores.

Bolsos delicados o de poco uso: en fundas y en espacios donde estén protegidos de humedad, polvo y luz directa.

Errores que conviene evitar al organizar los bolsos

Para aprovechar mejor el espacio, también es importante evitar algunas prácticas que pueden terminar dañando las piezas.

No los comprima para hacer que quepan en un espacio demasiado pequeño.

para hacer que quepan en un espacio demasiado pequeño. Evite colgar bolsos muy pesados durante largos periodos si el sistema puede deformar las asas.

No guarde bolsos húmedos o sucios.

Evite lugares con exceso de humedad.

No coloque objetos pesados encima de bolsos delicados.

No deje las correas completamente enredadas.

Evite guardar todos los bolsos en una sola pila si esto dificulta acceder a ellos.

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