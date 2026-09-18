Después de pasar varias horas con los zapatos puestos, especialmente si se usan para hacer ejercicio o caminar durante mucho tiempo, es normal que puedan acumular sudor, humedad y malos olores.

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El problema puede ser todavía más evidente cuando los zapatos no se secan correctamente entre un uso y otro. La buena noticia es que existen diferentes formas de quitar el olor a pecueca de los zapatos y mantenerlos frescos por más tiempo.

¿Por qué los zapatos huelen a pecueca?

El mal olor no proviene únicamente del sudor. Los pies producen sudor, pero cuando este queda atrapado dentro de un espacio cerrado y húmedo, puede favorecer la proliferación de bacterias y microorganismos que generan compuestos responsables del mal olor.

Por eso, simplemente aplicar un perfume o ambientador puede esconder el olor durante un rato, pero no necesariamente elimina la causa.

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La clave está en reducir la humedad y limpiar adecuadamente los zapatos y las plantillas.

¿Cómo quitar el olor a pecueca de los zapatos?

1. Déjelos secar completamente

Una de las medidas más sencillas es dejar que los zapatos se sequen por completo antes de volver a utilizarlos.

Después de quitárselos, sáquelos de espacios cerrados y déjelos en un lugar ventilado. Si las plantillas son removibles, puede retirarlas para facilitar que tanto ellas como el interior del calzado se sequen.

Evite guardar inmediatamente los zapatos húmedos dentro de un armario, bolso o caja, porque esto puede favorecer que el olor permanezca.

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2. Retire las plantillas y límpielas

Las plantillas están en contacto directo con los pies, por lo que pueden acumular una buena cantidad de sudor y humedad.

Si son removibles y el fabricante permite lavarlas, sáquelas del zapato y límpielas siguiendo las instrucciones de cuidado del producto.

Después, déjelas secar completamente antes de volver a colocarlas.

Si el olor persiste incluso después de limpiarlas, puede ser necesario reemplazarlas por unas nuevas.

3. Use bicarbonato de sodio para quitar mal olor de los zapatos

El bicarbonato de sodio es uno de los remedios caseros más conocidos para ayudar a controlar los malos olores.

Una opción es colocar una pequeña cantidad dentro de cada zapato y dejarla actuar durante varias horas o durante la noche. Después, retire completamente el polvo antes de volver a utilizar el calzado.

Es importante evitar dejar residuos de bicarbonato en contacto con la piel durante largos periodos y comprobar primero que el método sea apropiado para el material del zapato.

4. Pruebe con bolsas absorbentes de humedad

Otra alternativa son los productos diseñados para absorber humedad y olores dentro del calzado.

Existen bolsas reutilizables con materiales absorbentes que pueden introducirse en los zapatos cuando no se están utilizando.

Son especialmente prácticas para quienes utilizan el mismo par de zapatos con frecuencia y necesitan ayudar a mantener su interior seco entre usos.

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5. Ventile los zapatos después de utilizarlos

Guardar los zapatos inmediatamente después de quitárselos puede hacer que la humedad quede atrapada.

Una buena práctica es dejarlos ventilar durante varias horas antes de guardarlos.

Si es posible, alterne entre diferentes pares de zapatos para permitir que cada uno tenga tiempo suficiente para secarse completamente.

6. Lave los zapatos cuando el material lo permita

Algunos zapatos pueden lavarse, pero no todos soportan el mismo tipo de limpieza.

Antes de introducirlos en la lavadora o mojarlos completamente, revise las instrucciones del fabricante.

Los tenis de tela pueden tener cuidados diferentes a los zapatos de cuero, gamuza, materiales sintéticos u otros tejidos.

Una limpieza adecuada puede ayudar a eliminar residuos de sudor y suciedad que contribuyen al mal olor.

7. No olvide limpiar el interior

Cuando se intenta eliminar el olor, es fácil concentrarse únicamente en la parte exterior del zapato.

Sin embargo, el problema está principalmente en el interior, donde se acumulan humedad, sudor y residuos.

Por eso, además de limpiar la superficie externa cuando sea posible, conviene prestar atención a las plantillas, el interior y las zonas que tienen contacto directo con los pies.

¿Cómo evitar que vuelva el olor a pecueca?

Eliminar el olor una vez no siempre es suficiente. Si los zapatos vuelven a acumular humedad constantemente, el problema puede regresar.

Para prevenir el mal olor de los zapatos, puede seguir algunas recomendaciones:

Utilice medias limpias cada vez que se ponga los zapatos.

Evite utilizar el mismo par todos los días si tiene posibilidad de alternarlo.

Deje que los zapatos se ventilen después de usarlos.

Seque bien los pies después del baño, especialmente entre los dedos.

Mantenga los zapatos y las plantillas secos.

Lave las medias después de cada uso.

Limpie los zapatos siguiendo las recomendaciones del fabricante.

No guarde zapatos húmedos dentro de armarios o espacios cerrados.

(Vea también: ¿Cómo cuidar los pies después de correr? Consejos para evitar ampollas, dolor y molestias)

¿Sirve echarles perfume para quitar la pecueca?

Puede ayudar a disimular temporalmente el olor, pero no elimina necesariamente la humedad ni los microorganismos que pueden estar contribuyendo al problema.

Por eso, si el olor aparece con frecuencia, es preferible comenzar por secar, ventilar y limpiar el calzado antes que intentar cubrirlo con fragancias.

¿Cuándo debería prestar atención al olor de los pies?

Si el mal olor de los pies o del calzado es persistente incluso después de mejorar la higiene y mantener los zapatos secos, puede ser conveniente consultar con un profesional de la salud.

También se debe prestar atención si aparecen otros síntomas como picazón, descamación, grietas, enrojecimiento o cambios en la piel o las uñas, ya que podrían estar relacionados con una afección que requiera tratamiento.

En la mayoría de los casos, mantener los pies limpios y secos, lavar las medias con frecuencia y permitir que los zapatos se ventilen son medidas sencillas que pueden ayudar a controlar el problema.

La clave para quitar el olor a pecueca de los zapatos no está solamente en agregar algo que huela bien, sino en reducir la humedad, limpiar las zonas donde se acumula el sudor y darle al calzado suficiente tiempo para secarse.

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