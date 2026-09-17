Por: EL PILON SA

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Al cumplirse 25 años de la muerte de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, Valledupar abrió de nuevo el hogar donde nació la parranda vallenata, consolidando la Casa Museo Consuelo Araújo Noguera como una pieza clave del patrimonio local. Esta iniciativa, desarrollada en el marco del Mes del Patrimonio, busca rendir homenaje a la mujer que cambió el rumbo de la historia musical de la región. Según información obtenida del reportaje, la conmemoración tiene como epicentro la Casona ubicada en la plaza Alfonso López, un inmueble emblemático que ahora ofrece una experiencia interactiva de 13 a 14 minutos para grupos de hasta 25 personas. Allí, los visitantes pueden conocer a fondo la vida, ideas y significado de Consuelo Araújo Noguera para la historia del Caribe colombiano.

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La reapertura de la Casa Museo responde a un objetivo concreto: fortalecer la dinámica cultural en el centro histórico de Valledupar durante todo el año y no solo durante el Festival Vallenato que se realiza cada abril. Yarime Lobo, arquitecta y artista vinculada al proyecto, señaló que “La Casona es el punto neurálgico de la Plaza Alfonso López” y que su reapertura busca extender el fervor cultural de cinco días a los 365 días del año. De igual forma, Rodolfo Molina, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata e hijo de Consuelo Araújo Noguera, resaltó el valor simbólico de este espacio, asegurando que “guarda la memoria, los afectos y los sueños” de la generación que entendió la necesidad de proteger la identidad cultural local.

El recorrido por la Casa Museo está organizado en siete estaciones. La entrada inicia en “La casa despierta”, guiada por un intérprete del patrimonio que introduce a los grupos en la atmósfera de la época. Continúa hacia “La memoria del pueblo” y “La voz indígena”, donde destaca la presencia campesina y arhuaca. La ruta avanza con “El visitante europeo” y “La casa de Consuelo”, recreando la intimidad del hogar de la ‘Pilonera Mayor’, en una visita de 7 u 8 minutos. Posteriormente, la sala “Cuando las historias se vuelven música” revive tertulias emblemáticas entre Araújo Noguera, Gabriel García Márquez y Rafael Escalona, acercando a los asistentes a los momentos clave de la cultura vallenata. El cierre ocurre en el “Patio social parrandero”, lugar donde la tradición musical cobra vida al reunir músicos, bailarines y espectadores en torno a los instrumentos autóctonos.

Como parte del tributo, la programación continuará con el concierto inmersivo “La Cacica Vive” el 25 de septiembre y la tradicional ofrenda floral seguida de un conversatorio el 29 de septiembre, como detalló el reporte original.

¿Cuál es el significado de la Casa Museo Consuelo Araújo Noguera para el folclor vallenato?

La Casa Museo Consuelo Araújo Noguera representa un punto de encuentro simbólico para el folclor vallenato, pues allí no solo se preservan los objetos y recuerdos de la gestora cultural, sino que se revitaliza la memoria y la identidad de la región a través de recorridos interactivos, favoreciendo el flujo cultural durante todo el año.

¿Cómo está organizada la experiencia en la Casa Museo Consuelo Araújo Noguera?

La visita a la Casa Museo se distribuye en siete estaciones que exploran desde la historia personal de Consuelo Araújo Noguera hasta la influencia indígena, campesina y europea, finalizando con un espacio dedicado a la música y la celebración colectiva, todo en una experiencia guiada de aproximadamente 14 minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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