Por: EL PILON SA

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La gastronomía del Cesar se prepara para celebrar una nueva edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor de EL PILÓN, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en Unicentro. Este evento, que llega a su octava versión, se ha consolidado como una cita fundamental para quienes desean reencontrarse con la tradición culinaria del departamento. En esta ocasión, la organización ha decidido rendir homenaje a Fidelina Redondo, considerada una de las figuras más importantes de la dulcería vallenata.

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De acuerdo con la información publicada, la vida de Fidelina Redondo va más allá de ser solo la fundadora de una marca familiar establecida en 1960. Su cocina se transformó en un espacio emblemático de Valledupar, donde la comunidad, a lo largo de varias generaciones, encontró un lugar para compartir afectos y el gusto por la tertulia. La historia de esta matrona empezó bajo la guía de su madre, Nicolasa, quien recolectaba frutas junto al río para elaborar dulces caseros. Posteriormente, Fidelina desarrolló de manera autodidacta una maestría en el dulce de paila y en la técnica conocida como pastillaje, la cual consiste en moldear figuras de azúcar.

Tras su muerte en 2020, su única hija, Piedad Vega, asumió la responsabilidad de mantener la dulcería y proteger el legado familiar que representa un verdadero patrimonio cultural para la región. Según explica EL PILÓN, la clave del éxito ha sido la precisión exigente en las recetas, siguiendo el principio transmitido por Fidelina: "ni un gramo más ni un gramo menos" en cada ingrediente. Esta práctica ha permitido que los sabores emblemáticos como la toronja en almíbar, el bollo de maduro, la chiricana y la panocha sigan conquistando paladares sin sacrificar autenticidad.

En tiempos donde las generaciones jóvenes son cada vez más exigentes, el negocio de Piedad Vega enfrenta el desafío de reinventarse, recurriendo a estrategias modernas como las redes sociales, nuevos empaques y la promoción de frutas en riesgo de extinción. EL PILÓN anuncia como una de las novedades para la edición 2026 de la feria la creación de un concurso de Dulce Típico, que llevará oficialmente el nombre de Fidelina Redondo. Esta competencia, junto con el tradicional ‘Pilón de Oro’, buscará premiar la creatividad y el respeto por las recetas autóctonas de la región, incentivando a las dulceras locales a presentar sus mejores creaciones sin costo de inscripción y con el respaldo de un jurado calificador.

¿Quién fue Fidelina Redondo y cuál es su legado en la dulcería vallenata?

Fidelina Redondo fue una destacada matrona de la dulcería vallenata cuya historia está marcada por la transmisión de saberes familiares y el rescate de tradiciones culinarias locales. Desde 1960, su cocina no solo impulsó una marca emblemática, sino que se convirtió en punto de encuentro para varias generaciones en Valledupar. Su principal legado es la preservación de técnicas tradicionales y la receta exacta, un principio que aún inspira a su hija Piedad Vega.

¿En qué consiste el ‘concurso de Dulce Típico’ en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor de EL PILÓN?

De acuerdo con EL PILÓN, el concurso de Dulce Típico es una de las novedades de la próxima edición de la feria, creada en honor a Fidelina Redondo. Este certamen busca reunir a las dulceras de la región para premiar la creatividad y autenticidad en la preparación de dulces tradicionales. La inscripción será gratuita y las participantes presentarán sus creaciones la mañana del sábado ante un jurado, reforzando la importancia cultural de la repostería vallenata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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