Por: EL PILON SA

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Nueve municipios del departamento del Cesar afrontan un serio problema de desabastecimiento de agua potable debido a las altas temperaturas y a las condiciones secas derivadas del fenómeno de El Niño, según informó Petra Romero Navarro, quien lidera la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Esta situación afecta especialmente a las poblaciones de Río de Oro, San Alberto, Aguachica, La Gloria, Astrea, Bosconia, El Copey y La Paz, así como sectores rurales de Agustín Codazzi y El Paso. El monitoreo constante realizado por la dependencia identificó la magnitud del impacto, que recae tanto en zonas urbanas como rurales.

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De acuerdo con Romero, la respuesta institucional se centra en coordinar esfuerzos con las empresas prestadoras de servicio público para revisar y ajustar los planes de contingencia. La funcionaria subrayó la importancia de abordar la emergencia de una manera organizada, mediante actividades conjuntas que permitan minimizar las consecuencias para las comunidades afectadas. En ese sentido, anunció que parte de la estrategia ante la actual coyuntura consiste en suministrar agua potable mediante carrotanques, garantizando que los habitantes de los municipios más perjudicados puedan acceder de forma temporal a este recurso fundamental.

En paralelo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que durante el 17 de septiembre predominarían condiciones secas en el centro del Cesar. Sin embargo, el pronóstico mantenía la posibilidad de lluvias ligeras y esporádicas en el norte y sur del departamento en las horas siguientes. De acuerdo con este reporte oficial, Valledupar registró la temperatura máxima más alta de las últimas 24 horas, alcanzando los 39,2 grados Celsius, lo que da una idea de la intensidad del calor en la región.

Por otra parte, el Ideam continúa monitoreando los niveles bajos del río Magdalena, especialmente en los tramos comprendidos entre Gamarra–La Gloria y La Gloria–El Banco. Según la entidad, esta reducción en la cantidad de agua disponible limita la posibilidad de captar el recurso para los sistemas de acueducto, agravando el panorama de escasez y obligando a implementar medidas de adaptación y emergencia en los municipios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Cesar sufren desabastecimiento de agua por el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con información de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, los municipios afectados por el desabastecimiento de agua en Cesar son Río de Oro, San Alberto, Aguachica, La Gloria, Astrea, Bosconia, El Copey y La Paz, además de áreas rurales de Agustín Codazzi y El Paso, principalmente debido a la temporada seca y las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Cómo se está atendiendo la emergencia por falta de agua potable en el Cesar según las autoridades?

Según Petra Romero Navarro, las autoridades están trabajando de manera coordinada con las oficinas prestadoras del servicio público revisando los planes de contingencia y abasteciendo con carrotanques a los municipios más afectados, mientras se monitorean las condiciones climáticas y el estado de los recursos hídricos que reporta el Ideam.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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