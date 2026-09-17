Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, dio a conocer una propuesta polémica en el municipio de Istmina, departamento de Chocó. Según lo revelado en el encuentro, Gómez Martínez propuso trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Rama Judicial dentro del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. El senador presentó dos proposiciones legislativas con el objetivo de modificar la distribución de los recursos asignados al sector justicia en Colombia.

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La propuesta está orientada a financiar la creación de más jueces y despachos judiciales, en respuesta a la elevada carga de procesos que enfrenta actualmente la justicia ordinaria. El Congreso deberá discutir si estos recursos serán destinados al Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de administrar la Rama Judicial, con el fin de fortalecer la planta judicial mediante la creación de nuevos despachos y la formalización de encargos para responder a las necesidades del sistema.

Uno de los ejes de la argumentación, de acuerdo con los textos presentados, radica en cuestionar el costo total de la JEP. Los autores de la iniciativa calculan que esta jurisdicción ha costado cerca de $4 billones de pesos. Además, describen sus indicadores de gestión como “desastrosos” y se refieren a su funcionamiento como una “jurisdicción de impunidad”. Bajo ese panorama, consideran poco eficiente seguir financiando la JEP en los niveles actuales.

Por otra parte, la propuesta contrasta la situación de la justicia ordinaria, resaltando que actualmente enfrenta una carga aproximada de 2,2 millones de procesos. De acuerdo con lo expuesto, un refuerzo presupuestal ayudaría a ampliar la capacidad de la Rama Judicial y mejorar la atención en medio de la crisis del sistema de salud. Asimismo, el senador cuestiona la gestión del presidente Gustavo Petro en el manejo de estos temas.

Sin embargo, para que este traslado de $100.000 millones se concrete, la iniciativa requiere antes el aval del Ministerio de Hacienda y la posterior aprobación del pleno del Congreso de la República. Por ahora, se trata de una propuesta en trámite y no constituye un recorte aprobado al presupuesto de la JEP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la propuesta de trasladar presupuesto de la JEP a la Rama Judicial?

La propuesta impulsada por Enrique Gómez Martínez plantea reasignar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz al Consejo Superior de la Judicatura, para así financiar la creación de nuevos despachos y jueces en la justicia ordinaria. Se argumenta que esta medida fortalecería la capacidad de respuesta judicial frente a la alta carga de procesos que hoy enfrenta el sistema.

¿La propuesta de reducir recursos de la JEP ya fue aprobada en el Congreso?

No, hasta el momento la iniciativa solamente ha sido presentada y requiere el aval del Ministerio de Hacienda y la posterior discusión y votación en el pleno del Congreso de la República. No existe recorte aprobado al presupuesto de la JEP; se trata de un trámite en curso que debe superar varias etapas antes de convertirse en realidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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