Por: El Espectador

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La tragedia sacudió a la familia González Mendoza cuando, este miércoles, Rusmeiri González recibió la noticia del hallazgo sin vida de su hermana menor, Ana Lucía González Mendoza. La pequeña, conocida cariñosamente como ‘Chana’, solo tenía 9 años en el momento de su muerte. El reporte preliminar de Medicina Legal indicó que la causa de la muerte fue asfixia. Sin embargo, las autoridades investigan si Ana Lucía también fue víctima de abuso sexual, un hecho que agrava aún más el dolor de los seres queridos y la gravedad del suceso.

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La historia comenzó hace dos años, cuando Rusmeiri González llegó a Colombia desde el estado de Zulia, en Venezuela. Esta decisión marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, llena de desafíos y esperanzas. En medio de los cambios y la distancia, ‘Chana’ aprovechó sus vacaciones escolares –cursaba cuarto de primaria– para pedirle a su hermana que la llevara consigo a Bogotá. Con el deseo de conocer la capital, Ana viajó junto a Rusmeiri y el hijo de esta, un niño de apenas 2 años. Juntos se instalaron en un inquilinato de seis pisos, ubicado en el barrio Porvenir del Río, municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Durante los tres meses que convivieron, la dinámica estuvo marcada por rutinas sencillas y llenas de afecto: Rusmeiri, con solo 24 años, cuidaba de los niños todo el día. Las jornadas empezaban con un desayuno preparado por ella, seguido de momentos de juego o de ver el programa favorito de Ana, ‘Las Chicas del Pop’. Estos recuerdos hoy se vuelven imborrables y cobran un valor aún más profundo tras la pérdida inesperada de la niña.

La investigación sobre la desaparición y el asesinato de Ana Lucía apunta a que los hechos ocurrieron de manera rápida, pero que, según Rusmeiri, tal vez pudieron evitarse. Las circunstancias en las que sucedió todo aún están bajo escrutinio de las autoridades. Mientras tanto, la familia afronta el doloroso proceso de hablar en pasado de un ser querido y exige justicia por Ana Lucía, quien trajo alegría durante su corta vida y cuyo caso deja a la comunidad estremecida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Ana Lucía González Mendoza según Medicina Legal?

De acuerdo con el reporte preliminar de Medicina Legal, la causa de la muerte de Ana Lucía González Mendoza fue asfixia. Adicionalmente, las autoridades investigan si la menor fue víctima de abuso sexual, lo que está siendo evaluado como parte del proceso forense y judicial.

¿Qué detalles se conocen sobre la vida de Ana Lucía y su familia antes del trágico suceso?

Previo a la tragedia, Ana Lucía González Mendoza vivía con su hermana Rusmeiri y el hijo pequeño de esta en un inquilinato del barrio Porvenir del Río, en Mosquera, Cundinamarca. La niña estaba de vacaciones escolares, cursaba cuarto de primaria y disfrutaba actividades sencillas junto a su familia, como juegos y ver su programa favorito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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