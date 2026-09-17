Por: EL PILON SA

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La reciente visita presidencial a La Guajira marcó la puesta en marcha de la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’, diseñada para recorrer los 32 departamentos de Colombia y materializar compromisos en distintos frentes sociales y de infraestructura. La jornada comenzó en Riohacha con un Consejo de Seguridad, en el que participaron el gobernador Jairo Aguilar Deluque y varios alcaldes locales, y continuó en San Juan del Cesar, donde se presentaron anuncios clave enfocados en el desarrollo del sur del departamento, según reportó Caracol Radio.

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El Gobierno anunció más de $62.000 millones para mejorar el acceso al agua potable, el alcantarillado y la vivienda, de acuerdo con lo detallado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Dentro de este paquete, se destacan $7.500 millones destinados al acceso inmediato de agua potable: $4.000 millones para abastecimiento esencial, $2.000 millones para Uribia y la Alta Guajira, $500 millones para estudios en Maicao y $1.000 millones enfocados en saneamiento básico. Para Riohacha, se asignaron $22.000 millones al proyecto de drenaje pluvial, que requiere a su vez una contrapartida distrital de $7.500 millones.

En materia de vivienda, el boletín de MinVivienda señala intervenciones en Uribia, Riohacha y San Juan del Cesar, pero no desglosa los valores exactos de cada acción. En contraste, para Fonseca, el ministerio confirmó la asignación de $22.000 millones para terminar la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez, obra que comprende 200 viviendas para firmantes de paz, de las cuales 20 ya están concluidas. Además, se contempla la entrega de 200 viviendas en Uribia, afectadas por la ola invernal de 2010-2011, y la ejecución de 1.000 mejoramientos de vivienda en Riohacha y San Juan del Cesar, según MinVivienda.

Otra inversión importante corresponde a $65.000 millones destinados a la primera fase de la vía Caracolí. Esta obra pretende mejorar la conexión del sur del departamento y facilitar el transporte de la producción agrícola. Sin embargo, quedan por precisar el tramo exacto, la fuente de financiamiento, la forma de ejecución y los plazos previstos.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció también un paquete de $10.498 millones para fortalecer servicios de salud en Riohacha, Dibulla y Manaure, así como la reactivación para el Hospital de Alta Complejidad, planeado con 100 camas. Además, propuso un mecanismo financiero para agilizar la operación del antiguo Proyecto Multipropósito Río Ranchería y la represa El Cercado, buscando irrigar más de 17.000 hectáreas y apoyar a 4.000 pequeños ganaderos.

En seguridad, tras el Consejo de Seguridad, se ordenó reforzar la Fuerza Pública y aumentar el control fronterizo, además de advertir a cabecillas como alias 'Mario' y 'Pinocho', sin especificar la cantidad de nuevos efectivos. Adicionalmente, la Presidencia solicitó revisión a la gestión del rector de la Universidad de La Guajira por presuntas irregularidades, trasladando la información a la Fiscalía General de la Nación, pero sin confirmar procesos judiciales.

La ejecución de estos anuncios dependerá de su traducción en actos administrativos, apropiaciones presupuestales y ejecución de obras, lo que permitirá medir el verdadero impacto de ‘El Milagro de las Regiones’ en La Guajira.

¿Cuáles son los proyectos priorizados por el Gobierno en La Guajira con la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’?

El Gobierno enfocó la inversión en proyectos de agua potable, alcantarillado, vivienda, infraestructura vial y salud. Entre los más destacados figuran el acceso inmediato al agua en comunidades vulnerables, la finalización de viviendas en zonas como Fonseca y Uribia, el avance de mejoramientos de vivienda en Riohacha y San Juan del Cesar, y obras viales como la vía Caracolí. Además, se incluyen recursos para fortalecer servicios hospitalarios y la búsqueda de soluciones para irrigación agrícola a través del Proyecto Multipropósito Río Ranchería y la represa El Cercado.

¿Qué implica la instrucción de revisar la gestión del rector de la Universidad de La Guajira?

La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, según los reportes, solicita al Ministerio de Educación examinar las actuaciones del rector Carlos Arturo Robles Julio, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas. La información fue remitida a la Fiscalía General de la Nación pero hasta el momento no se ha demostrado responsabilidad ni existe una apertura de proceso penal, enfocándose la instrucción en iniciar una revisión e investigación institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.