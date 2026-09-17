El caso de Ana Lucía González, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá, tuvo un nuevo avance luego de que se conociera el resultado preliminar de Medicina Legal sobre las circunstancias de su muerte.

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(Vea también: Destapan hipótesis sobre crimen de niña encontrada en alcantarilla; hay foto del capturado)

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció inicialmente que la menor murió por asfixia y clasificó el caso como una muerte violenta de tipo homicidio. El dictamen fue entregado a la Fiscalía y hace parte de los elementos que ahora son analizados dentro de la investigación.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó a Noticias Caracol que el cuerpo de la niña fue sometido al correspondiente abordaje forense. Aunque ya existe una conclusión preliminar sobre la causa de muerte, todavía quedan estudios pendientes para establecer con mayor precisión qué ocurrió.

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Entre los hallazgos conocidos hasta ahora aparecen moretones en el cuerpo de la menor, mientras los especialistas continúan con estudios histopatológicos. Además, por petición de la Fiscalía, se adelantan análisis para determinar si Ana Lucía sufrió algún tipo de agresión sexual antes de morir.

#Bogotá | Las autoridades hicieron efectiva la captura de José Rojas Larez, un ciudadano venezolano señalado como el presunto responsable del asesinato de la niña Ana Lucía González Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla en el sur de la ciudad. Siga la señal… pic.twitter.com/Tr71b51ZJG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 17, 2026

¿Quién era Ana Lucía González?

Ana Lucía González era de nacionalidad venezolana y se encontraba en Colombia durante sus vacaciones escolares. La menor había viajado para visitar a su hermana mayor y cursaba cuarto de primaria.

La desaparición fue reportada el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, luego de una situación ocurrida en la vivienda donde se encontraba la niña. Las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda urgente y comenzaron a revisar cámaras de seguridad para establecer sus últimos movimientos.

Un día después, el cuerpo de una menor fue encontrado dentro de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La Policía, el CTI de la Fiscalía y Bomberos acudieron al sitio para recuperar el cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal.

Identidad del presunto responsable del crimen de Ana Lucía González

La investigación llevó a las autoridades hasta José Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años y pareja de la hermana de Ana Lucía. El hombre fue capturado por el CTI en Bogotá y quedó a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las autoridades reconstruyeron parte del recorrido mediante cámaras de seguridad. Las imágenes habrían permitido establecer que la menor salió de Mosquera en una motocicleta junto al hombre que ahora es señalado como presunto responsable.

La Fiscalía prepara las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. El detenido podría enfrentar cargos relacionados con la muerte de la niña y con delitos sexuales, aunque será la investigación y el proceso judicial los que determinen su responsabilidad.

Mientras avanzan esas diligencias, Medicina Legal mantiene los análisis sobre el cuerpo de Ana Lucía. Los resultados pendientes serán relevantes para establecer si existieron otras agresiones y precisar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

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