Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El proceso para definir el nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia sigue siendo motivo de controversia y debate. Un reciente auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha de 16 de septiembre de 2026 y citado por El Espectador, negó las solicitudes para aclarar la suspensión temporal del convenio para la producción de pasaportes, presentadas por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal. Con esta determinación, el tribunal deja en manos de la Cancillería y las demás entidades involucradas la responsabilidad de decidir los pasos a seguir, enfatizando que deben evaluar dentro de sus competencias legales y administrativas las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del servicio público.

Sigue a PULZO en Discover

Según expone el auto, el juez no tiene competencia para sustituir a la administración en las decisiones técnicas, contractuales o logísticas para afrontar la contingencia. La autoridad judicial aclara que corresponde exclusivamente a las entidades encargadas del servicio evaluar los mecanismos y tomar las decisiones necesarias según su propio análisis. Esta postura abre la posibilidad de declarar una 'urgencia manifiesta', figura administrativa que ya fue utilizada durante la anterior transición cuando terminó el convenio con Thomas Greg & Sons y entró en funcionamiento el esquema con Portugal.

Las dudas y desafíos persisten. De acuerdo con las declaraciones del canciller Omar Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, Colombia cuenta actualmente con un inventario de 410.000 pasaportes y espera 190.000 adicionales provenientes de Portugal. Sin embargo, este último lote se encuentra comprometido por la decisión judicial, ya que la Imprenta Nacional ordenó suspender el envío mientras se define la situación, incluso advirtiendo a la Casa da Moeda de Portugal que cualquier envío posterior sería bajo su propia responsabilidad y Colombia no asumiría los costos derivados.

Fuentes de la Cancillería, citadas por El Espectador, consideran que el plazo impuesto por el tribunal para dar una respuesta efectiva sobre el convenio no es viable, lo que incrementa la presión para tomar decisiones rápidas, entre ellas decretar una urgencia manifiesta para evitar una crisis en la expedición de pasaportes. En paralelo, surge la incógnita sobre un eventual regreso de Thomas Greg & Sons, empresa que en el pasado cumplió con los requisitos legales y técnicos para la producción de pasaportes, y que podría volver a ser una opción dependiendo del fallo final del tribunal sobre el esquema de contratación vigente.

¿Qué implica la urgencia manifiesta en el proceso de expedición de pasaportes en Colombia?

La urgencia manifiesta es una medida administrativa que permite a las entidades públicas adelantar procesos excepcionales de contratación ante situaciones críticas. En el contexto de la expedición de pasaportes, su declaratoria facultaría a la Cancillería para asegurar la continuidad del servicio sin los trámites ordinarios de contratación, facilitando así soluciones rápidas mientras se resuelve el conflicto judicial.

¿Por qué está suspendido el envío de pasaportes desde Portugal?

El envío de pasaportes desde Portugal fue suspendido debido a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que cuestionó la legalidad del convenio vigente. La Imprenta Nacional informó a la Casa da Moeda de Portugal que cualquier envío realizado tras la decisión judicial sería bajo responsabilidad exclusiva de la entidad portuguesa, pues Colombia no asumiría gastos asociados mientras no exista un fallo definitivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.