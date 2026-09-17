En medio de los sacudones de la política nacional, una de las figuras reconocidas quedó en el ojo del huracán luego de que expuso unas delicada situación personal.

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El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes reveló en el espacio ‘Vélez por la mañana’ ser víctima de graves amenazas y actos de intimidación contra él y su núcleo familiar.

Según relató en el espacio informativo, el exfuncionario fue blanco de un hostigamiento directo en su propia residencia, donde personas desconocidas habrían utilizado miras láser para apuntar a su frente y al cuerpo de sus hijos mientras se encontraban en el comedor de su hogar.

El exdirector ha sido enfático al señalar que estas acciones buscan silenciar su testimonio en una investigación que involucra complejos entramados de corrupción.

La denuncia cobra especial relevancia en un momento en que la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó una reducción en su esquema de seguridad.

Ante esta situación, Reyes manifestó su preocupación por la desprotección a la que se ve expuesto su entorno: “Me va a tocar elegir entre mi seguridad y la de mi familia, que hace parte del grupo de protegidos”.

Reyes señaló, aparte de exponer las mencionadas amenazas de muerte, que los procesos judiciales han avanzado con lentitud en las aduanas.

Asimismo, advirtió sobre la presunta influencia de sectores políticos en las economías ilícitas: “Son organizaciones que tienen ojos y manos en la Fiscalía General de la Nación, en el sistema de justicia colombiano”.

Ante este escenario, aunque afirma sentirse arraigado al país, el exfuncionario no descarta la posibilidad de solicitar asilo en el futuro si las condiciones de protección para su familia no mejoran.

¿Quién es ‘Mr. Taxes’?

‘Mr. Taxes’ es el apodo popular con el que los usuarios en redes sociales identifican a Luis Carlos Reyes Hernández, reconocido economista, historiador y político colombiano.

El seudónimo surgió debido a su particular presencia digital, caracterizada por responder dudas tributarias complejas con humor, cercanía y un tono pedagógico accesible en plataformas como TikTok e Instagram.

Reyes nació en Bogotá el 4 de mayo de 1984 y cuenta con una sólida preparación académica en instituciones de alto nivel internacional.

Se graduó como economista e historiador de la Universidad Internacional de Florida con honores magna cum laude. Posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad Estatal de Míchigan, especializándose en economía pública y desarrollo.

En el ámbito académico se desempeñó como docente e investigador de la Facultad de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana.

Allí también cofundo y dirigió el Observatorio Fiscal de la universidad, ganando amplio prestigio por sus análisis sobre el presupuesto nacional y la equidad tributaria.

En julio de 2022 el presidente electo Gustavo Petro lo designó como director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como DIAN.

Desde esa entidad lideró la lucha contra la evasión fiscal, impulsó la modernización del recaudo y consolidó su popularidad en el entorno digital.

En junio de 2024 asumió el cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo en reemplazo de Germán Umaña, liderando políticas comerciales e industriales.

Durante su gestión ministerial avanzó en la regulación del comercio exterior, la defensa de la industria textil colombiana y negociaciones de inversión.

Su estilo innovador transformó la comunicación pública institucional, acercando el lenguaje económico a millones de ciudadanos de forma clara y directa.

Hoy en día, ‘Mr. Taxes’ es recordado como una de las figuras públicas más influyentes de la política económica reciente en Colombia.

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