Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y exministro de Comercio del gobierno Petro, sorprendió con un mensaje en el que respaldó una de las principales propuestas económicas del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

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Aunque dejó claro que mantiene diferencias con la nueva administración, aseguró que las iniciativas positivas deben reconocerse sin importar de qué sector político provengan.

Qué propuesta del nuevo Gobierno respaldó Luis Carlos Reyes

El exdirector de la Dian se refirió a la iniciativa anunciada por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, quien planteó reducir el número de impuestos administrados por la entidad y concentrar el sistema en unos pocos tributos principales.

Según Reyes, el reto consiste en mantener el recaudo mientras se simplifica la estructura tributaria.

Explicó que el IVA y el impuesto sobre la renta, tanto para personas naturales como jurídicas, representan la mayor parte de los ingresos que recauda la Dian, mientras que otros tributos tienen un peso menor y generan altos costos administrativos.

A su juicio, reducir esa complejidad facilitaría el trabajo de la administración tributaria y disminuiría las cargas que enfrentan las empresas y los pequeños negocios que buscan formalizarse.

Por qué Luis Carlos Reyes cree que la reforma puede traer consensos

En su publicación, Reyes sostuvo que la propuesta podría beneficiar tanto a los grandes empresarios como a la economía popular.

“Los grandes empresarios formales ganan. La economía popular —prioridad del gobierno Petro— también”, afirmó.

No obstante, advirtió que una reforma de este tipo enfrentaría resistencia por parte de quienes se benefician de algunos tributos específicos y de la propia inercia institucional.

Por esa razón, consideró que el principal desafío será diseñar una transición que preserve el recaudo y distribuya de manera adecuada los costos y beneficios del cambio.

El llamado de Luis Carlos Reyes al debate tributario

El exdirector de la Dian concluyó su mensaje con una invitación a buscar consensos en torno a la reforma tributaria.

“En un país donde sobran los motivos para pelear, no desperdiciemos los pocos temas donde todavía se puede construir consenso”, escribió.

Sus declaraciones llaman la atención porque provienen de un exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro, quien, pese a marcar distancia con varias posiciones de la nueva administración, decidió respaldar públicamente una de las propuestas impulsadas por el equipo económico de Abelardo de la Espriella.

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