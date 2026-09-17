Por: EL PILON SA

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“Ya en camino, mamá”. Estas sencillas palabras, escritas por Sandy García mientras retornaba a Bogotá tras una exigente misión médica en el Chocó, resonarían profundamente poco después. La enfermera, dedicada a su labor y comprometida con su familia, acompañó sus mensajes con imágenes y videos tomados desde la avioneta, sin imaginar que se convertirían en los últimos registros de su vida. García, junto a otras profesionales de la salud, había viajado a la región para brindar atención a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, fenómeno que, de acuerdo con los reportes recogidos, dejó más de 330 víctimas mortales en Colombia.

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El desenlace trágico ocurrió el 13 de septiembre. Según informaron las autoridades y recogió Noticias Caracol, la avioneta Cessna T206, identificada con la matrícula HK-4985, había salido de Condoto rumbo al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. Minutos después del despegue se perdió el contacto con la aeronave y, tras varios días de búsqueda, el hallazgo confirmó la peor noticia: ninguno de los cinco ocupantes sobrevivió. El video que Sandy grabó desde el interior de la avioneta mostraba la selva del Chocó extendiéndose debajo de las alas, una imagen que evidenciaba el contraste entre esperanza y tragedia.

Las otras víctimas del accidente fueron las profesionales de la salud Perla Constanza Álvarez, María Guzmán y Yuliza Figueredo, además del piloto Mehmet Cankaya. Todas ellas participaron activamente en la jornada médica, llevando asistencia a una zona fuertemente golpeada por una catástrofe natural. Julieth González, familiar de García, en conversación con Noticias Caracol, la describió como una mujer especialmente dedicada a sus padres y a su trabajo en el sector salud, resaltando la entrega y vocación de Sandy en su misión.

Esta tragedia puso en evidencia, una vez más, los riesgos asumidos por el personal médico en Colombia, especialmente en territorios apartados que requieren asistencia humanitaria tras desastres naturales. El esfuerzo de estos profesionales sigue siendo reconocido y recordado por quienes acompañaron sus labores y por quienes, a través de registros como el video de Sandy, comprenden la dimensión humana de su trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente aéreo en la misión médica en Chocó?

Las víctimas identificadas del accidente aéreo ocurrido cuando regresaban de una misión médica en Chocó fueron Sandy García, Perla Constanza Álvarez, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya. Todas las mujeres eran profesionales de la salud que trabajaban ayudando a poblaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mientras que el piloto estaba a cargo de la aeronave.

¿Qué labor cumplían los profesionales de la salud en la misión médica en Chocó?

De acuerdo con los datos citados por Noticias Caracol, los profesionales fallecidos formaban parte de una jornada médica que atendía a habitantes del Chocó luego del terremoto registrado el 10 de agosto, el cual dejó más de 330 muertos en Colombia. Su misión consistía en brindar apoyo sanitario a las comunidades afectadas y regresar a Bogotá tras finalizar sus tareas de atención y acompañamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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