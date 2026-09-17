Por: EL PILON SA

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Las autoridades de Policía junto con la Fiscalía General de la Nación avanzan en las pesquisas para esclarecer el asesinato de Yesid Fierro, registrado durante la noche del miércoles en el barrio Nuevo Horizonte, ubicado en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. De acuerdo con la información preliminar proporcionada en el lugar de los hechos, Fierro se movilizaba en su motocicleta con dirección a su residencia. Justo cuando arribó a su vivienda, fue interceptado por individuos armados, quienes dispararon repetidamente sin mediar palabra, acabando con su vida de manera inmediata en plena vía pública.

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Vecinos del sector, alarmados por la ráfaga de disparos, alertaron a las autoridades. Ante esta situación, miembros de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al sitio, procediendo a acordonar el área con el fin de preservar cualquier evidencia que pueda servir en la investigación del caso. La labor policial fue complementada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, institución que asumió los procedimientos urgentes y realizó la inspección técnica del cadáver antes de remitirlo a las instalaciones de Medicina Legal para los análisis respectivos.

Las labores que adelanta el equipo de investigación incluyen la recolección de testimonios de quienes pudieran haber presenciado el crimen, así como la verificación de la existencia de cámaras de videovigilancia en el perímetro del barrio Nuevo Horizonte. De igual forma, las autoridades trabajan en reconstruir la ruta de escape que habrían seguido los perpetradores luego de cometer el atentado, con el objetivo de identificar y dar captura a los responsables.

Hasta este momento, ni la Policía ni la Fiscalía han revelado información sobre los posibles móviles que habrían originado este acto violento, que ha conmocionado a la comunidad del sur del Cesar. El proceso de investigación sigue abierto y el esclarecimiento del crimen depende del análisis de los elementos materiales encontrados y del avance en la recopilación de pruebas testimoniales y tecnológicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los móviles del asesinato de Yesid Fierro en Aguachica?

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer ninguna hipótesis sobre los posibles móviles que habrían motivado el asesinato de Yesid Fierro. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación han señalado que la investigación se encuentra en curso y que no existe información oficial sobre las razones detrás de este hecho violento.

¿Cómo avanza la investigación del homicidio en el barrio Nuevo Horizonte, Aguachica?

La investigación está en proceso y contempla la recolección de testigos, el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia y la reconstrucción de la ruta de escape de los asesinos. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional lideran estos procedimientos con el propósito de identificar y capturar a los responsables de lo ocurrido en el sur del Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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