Por: El Espectador

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La captura de un hombre conocido en redes sociales como alias ‘Negritoon’ encendió las alarmas sobre el uso de las plataformas digitales para cometer delitos contra menores de edad en Bogotá. Según información proporcionada por la Policía, el sospechoso utilizaba perfiles en distintas redes para acercarse a niños, niñas y adolescentes, ingresar en su círculo de confianza y, posteriormente, solicitarles contenido íntimo, que almacenaba sin el consentimiento de las víctimas.

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Las autoridades contaron con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, así como con el apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por su sigla en inglés). Este trabajo conjunto fue clave para identificar e interceptar al presunto agresor en la capital. De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el sospechoso administraba múltiples cuentas, que en total sumaban más de 50.000 seguidores, convirtiéndose en un presunto dinamizador del almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

Según detalló la investigación, ‘Negritoon’ se valía del alcance de sus perfiles para persuadir a menores y lograr que le enviaran imágenes o videos íntimos. Utilizaba funciones de visualización única en aplicaciones de mensajería, para recibir archivos que supuestamente se autodestruían tras abrirse. Sin embargo, el sospechoso habría burlado esta función usando un segundo teléfono para grabar la pantalla y conservar el material de forma permanente, eludiendo así los mecanismos de protección de las aplicaciones.

En el análisis forense realizado por la Dijín, se encontraron al menos 45 archivos audiovisuales con contenido real de abuso sexual infantil, generados en hechos ocurridos en Bogotá durante 2025. Hasta el momento, la Policía ha identificado a 11 menores afectados, entre los que se encuentran víctimas de nacionalidad española y mexicana, lo que motivó la cooperación internacional con organismos extranjeros para proseguir con la investigación. Las autoridades buscan determinar si existen más víctimas, la antigüedad de los perfiles involucrados y si el implicado llegó a compartir o vender el material recopilado.

La Fiscalía General de la Nación le imputó al capturado los cargos de pornografía con persona menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad. El proceso de judicialización continúa, y será la justicia la que decida sobre la responsabilidad del señalado. Tanto la Policía como la Fiscalía han solicitado a padres, madres y cuidadores supervisar atentamente las interacciones digitales de sus hijos y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades, como el CAI Virtual de la Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificaron las autoridades a ‘Negritoon’ en Bogotá?

Las autoridades lograron identificar a alias ‘Negritoon’ mediante un intercambio de información con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la labor de la Policía y la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Este trabajo conjunto facilitó la ubicación y captura del sospechoso en la capital, tras rastrear sus actividades en redes sociales y analizar el contenido que almacenaba.

¿Qué significa la función de ‘visualización única’ en las aplicaciones de mensajería?

La función de ‘visualización única’ en aplicaciones de mensajería consiste en que un archivo, como una foto o un video, solo puede abrirse una vez y luego se elimina automáticamente del chat. Sin embargo, el uso fraudulento de esta característica, como grabar la pantalla con otro dispositivo, puede anular su propósito y permitir que una persona almacene el contenido de manera permanente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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