Colombia dejó este jueves 17 de septiembre la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), una alianza internacional que reúne a gobiernos para promover y proteger los derechos de las personas Lgbti. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Comité Ejecutivo de la organización y al Gobierno de España, país que compartía con Colombia la copresidencia del mecanismo.

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La salida quedó formalizada mediante una comunicación diplomática del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. En el documento, la Cancillería señaló que el Gobierno “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”. La Equal Rights Coalition se define oficialmente como un organismo intergubernamental dedicado a la protección de los derechos de las personas Lgbti y cuenta con 43 Estados miembros.

El cambio no es solamente una salida de membresía. Colombia también abandona la posición de liderazgo que ejercía dentro de este escenario junto con España. El país había asumido la copresidencia y, por esa razón, la Cancillería pidió que la decisión fuera informada a los Estados miembros, la Secretaría de la Coalición y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al mecanismo.

¿Qué hacía Colombia allí? La Coalición funciona como un espacio de coordinación entre gobiernos y organizaciones civiles para abordar asuntos relacionados con legislación, políticas públicas, diplomacia internacional, protección humanitaria y otros temas vinculados con la igualdad. La propia organización señala que sus grupos temáticos permiten el diálogo entre Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil.

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La Cancillería no explicó en la comunicación las razones que llevaron al Gobierno nacional a tomar la decisión ni detalló qué cambios habrá en la política exterior colombiana frente a los asuntos que se discutían dentro de la Coalición. El Ministerio sí expresó un reconocimiento al Gobierno de España y a las organizaciones de la sociedad civil de ambos países por el trabajo desarrollado durante la copresidencia compartida.

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