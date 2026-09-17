Por: EL PILON SA

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La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Valledupar ha abierto un debate clave sobre el futuro de la zona rural del municipio. Durante la primera socialización de este proceso, celebrada en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez el 16 de septiembre, la preocupación por la transformación de tierras aptas para la agricultura y la ganadería en lotes destinados a viviendas campestres se hizo visible. Armando Araújo Castro, arquitecto, pequeño productor y miembro del Consejo Territorial de Planeación, fue uno de los que alertó sobre la necesidad de analizar a fondo la ocupación y subdivisión de los suelos rurales en el diagnóstico del nuevo POT.

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De acuerdo con Araujo, las administraciones pasadas habrían facilitado la legalización de casas de campo mediante aclaraciones normativas, lo que, en su opinión, ha alimentado la especulación sobre la tierra rural en Valledupar. El arquitecto subrayó que no basta con identificar terrenos subutilizados: es fundamental determinar si esas áreas tienen real potencial para la producción agropecuaria. Citando su experiencia en la región, explicó que la unidad productiva familiar suele situarse entre 30 y 40 hectáreas, y expresó su inquietud de que fincas de ese tamaño, idóneas para producir alimentos o criar ganado, sean divididas para convertirlas en predios residenciales.

Araujo cuestionó el impacto de fragmentar territorios agrícolas, como los situados junto al río Guatapurí, en lotes de apenas 2.500 metros, preguntándose de dónde se abastecerá de alimentos la región si esta práctica continúa. También advirtió que la falta de conectividad obstaculiza el desarrollo de la economía campesina y limita las oportunidades para el sector agropecuario local.

Otro aspecto planteado en la reunión fue la necesidad de un análisis integral: el uso rural y la construcción de casas de campo deben evaluarse en conjunto con la existencia de resguardos indígenas, zonas de reserva forestal y servidumbres de infraestructura, que imponen restricciones adicionales sobre determinadas áreas. Araújo defendió el papel de la ganadería y la agricultura en Valledupar por su importancia para el autoabastecimiento, el comercio y la exportación.

Por ahora, de acuerdo con Laura Garrido, jefa de la Oficina Asesora de Planeación, la administración municipal no ha tomado ninguna decisión definitiva respecto a la construcción de casas de campo. El proceso apenas inicia su fase diagnóstica y contempla al menos 24 mesas de participación para que la comunidad, los sectores económicos y las organizaciones aporten sus opiniones y preocupaciones. Garrido reiteró que cualquier sugerencia será objeto de análisis técnico antes de definir las normas finales del POT.

El reto está en encontrar un equilibrio entre las demandas de vivienda campestre, los derechos de los propietarios, la conservación ambiental y la protección de los suelos productivos, un proceso que influirá de manera decisiva en el abastecimiento alimentario y el desarrollo rural de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de transformar tierras agrícolas en lotes para casas de campo en Valledupar?

Transformar tierras agrícolas y ganaderas en lotes para viviendas campestres puede reducir la producción local de alimentos, favorecer la especulación de la tierra y poner en riesgo la autosuficiencia alimentaria, como advirtió Armando Araújo Castro. Además, la subdivisión de fincas grandes limita el desarrollo agropecuario y puede incrementar la dependencia alimentaria frente a otras regiones.

¿Cómo se llevará a cabo la revisión del POT de Valledupar frente a la parcelación rural?

Según Laura Garrido, jefa de la Oficina Asesora de Planeación, la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial está en fase diagnóstica y contará con al menos 24 mesas de participación. Se analizarán de manera técnica, económica y ambiental las propuestas surgidas sobre parcelación rural, sin que por el momento exista una decisión definitiva sobre cambios normativos relacionados con este tema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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