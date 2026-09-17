Por: El Espectador

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La tanatología, disciplina científica dedicada al estudio de la muerte y las respuestas emocionales a la pérdida, ha enfocado buena parte de sus investigaciones en el comportamiento de los primates, sobre todo en chimpancés y bonobos, dada su cercanía evolutiva con los seres humanos. Una conducta que ha generado gran interés en la comunidad científica es el transporte de crías muertas, conocido por sus siglas en inglés como ICC (infant corpse carrying). De acuerdo con diversos estudios, este comportamiento puede persistir durante varios días o incluso semanas, aunque las causas exactas del mismo aún siguen siendo objeto de investigación.

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Una reciente investigación desarrollada por la Universidad de Oxford y publicada en la revista ‘Biology Letters’ ha logrado aportar explicaciones más detalladas sobre el ICC. Según datos presentados por la Universidad de Oxford, los infantes que fueron objeto de ICC eran generalmente de mayor edad al momento de su muerte, lo que sugiere que tenían un vínculo más fuerte con sus madres y por esta razón eran llevados durante más tiempo en comparación con los bebés más pequeños. El estudio también revela que las crías que fallecieron por enfermedad permanecieron más tiempo con sus madres que aquellas que murieron a causa de infanticidio, es decir, muerte intencionada por parte de otro individuo.

La metodología implicó el análisis de 83 casos documentados en 15 lugares distintos, lo que permitió obtener conclusiones generalizables sobre esta conducta a nivel de especie. Se observó que el transporte de crías muertas osciló entre 30 minutos y hasta 126 días, siendo el promedio de duración de 11 días. El doctorando Reece Hammond, uno de los autores, indicó que este enfoque amplía el entendimiento de la evolución del comportamiento ante la muerte no solo en primates no humanos, sino también en los seres humanos, desde la divergencia evolutiva entre ellos y los chimpancés hace millones de años.

Los investigadores exploraron varias hipótesis y hallaron que la causa de la muerte es el principal predictor de la duración del ICC; otros factores, como los intervalos entre nacimientos y la temperatura ambiental, también influyen, aunque con menor peso. No obstante, aclaran que estos patrones no demuestran necesariamente que las madres comprendan la muerte como un hecho irreversible a nivel biológico, aunque tampoco descartan esa posibilidad. Este hallazgo sugiere que los factores sociales y las conductas maternas siguen siendo centrales en la explicación del ICC en los primates.

¿Por qué las madres chimpancé llevan a sus crías muertas durante varios días?

De acuerdo con la investigación de la Universidad de Oxford, la duración del transporte de las crías muertas depende principalmente de la causa del fallecimiento y la edad del infante. Las crías mayores y aquellas que murieron por enfermedad eran llevadas por más tiempo, lo que indica una fuerte influencia del vínculo maternal y de la ambigüedad percibida sobre la muerte.

¿El comportamiento de transportar crías muertas indica que los chimpancés comprenden la muerte?

Según los autores, no hay evidencia concluyente de que los chimpancés y bonobos reconozcan la muerte como irreversible; los patrones observados pueden explicarse por la persistencia en el cuidado maternal y diversos factores sociales y ambientales, sin que eso implique necesariamente una comprensión cognitiva profunda sobre la irreversibilidad de la muerte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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