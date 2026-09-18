Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tener medicamentos vencidos en casa es más común de lo que parece y, aunque muchas personas optan por guardarlos por largos periodos o desecharlos junto con los residuos domésticos, esta conducta puede implicar riesgos para la salud y el medio ambiente. Identificar los medicamentos que ya no se deben utilizar y descartarlos apropiadamente es una acción simple, pero esencial para reducir posibles consecuencias negativas, de acuerdo con la información proporcionada en el artículo original.

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Uno de los errores frecuentes es arrojar medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o aquellos que ya no necesita la familia directamente a la basura, al lavamanos o al inodoro. Según la explicación del texto, esta práctica puede provocar que los residuos farmacéuticos terminen en fuentes de agua o en el suelo, generando contaminación. Por eso, es clave conocer y diferenciar el destino final de estos productos en comparación con los residuos comunes del hogar.

En Colombia, existen programas de recolección posconsumo especialmente diseñados para la gestión de medicamentos vencidos o en desuso. Estos ofrecen puntos autorizados donde la ciudadanía puede entregar estos residuos de manera adecuada. De acuerdo con el artículo, la principal recomendación consiste en mantener los medicamentos separados de la basura general hasta que puedan ser llevados a dichos lugares. También sugieren consultar previamente cuáles son los puntos habilitados en cada zona del país para garantizar una correcta disposición.

Para llevar a cabo esta práctica de manera correcta, el artículo sugiere revisar periódicamente el botiquín, identificar la fecha de vencimiento de cada producto y separar aquellos medicamentos que ya no sean aptos. Es importante destacar que no solo los medicamentos, sino también sus envases y empaques pueden ser entregados en los puntos de recolección, siguiendo siempre las instrucciones específicas de cada sitio.

La revisión constante del botiquín y la disposición responsable de los medicamentos vencidos o innecesarios son medidas preventivas que, aunque sencillas, resultan valiosas para mitigar riesgos en el entorno doméstico y proteger el ambiente. Así, estas acciones pueden integrarse fácilmente a los hábitos cotidianos del hogar, contribuyendo a un mejor manejo de los residuos farmacéuticos, tal como destaca la información proveniente del artículo citado.

¿Cómo se deben desechar los medicamentos vencidos en Colombia?

De acuerdo con el artículo, los medicamentos vencidos en Colombia se deben entregar en puntos autorizados de recolección posconsumo. Se recomienda mantenerlos separados del resto de los residuos y evitar arrojarlos al lavamanos, inodoro o basura común para prevenir la contaminación del medio ambiente.

¿Por qué no se deben tirar los medicamentos vencidos en la basura?

La información indica que arrojar medicamentos vencidos en la basura, lavamanos o inodoro puede ocasionar que sus componentes lleguen al agua o al suelo, lo cual representa un riesgo ambiental. Esta es la razón por la que existe una recomendación de disponerlos en puntos especializados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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