Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra ultimando los detalles para representar a Colombia en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar entre el 21 y el 25 de septiembre. De acuerdo con la información compartida, Restrepo estará acompañado por el canciller Omar Bula, el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, y varios ministros, conformando una delegación que busca fortalecer los intereses del país en materia de relaciones internacionales.

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Restrepo presentó el itinerario de reuniones prioritarias dentro del marco de la visita a la ONU. Según sus declaraciones, la delegación colombiana sostendrá numerosos encuentros bilaterales con jefes de delegación de diferentes países, incluyendo primeros ministros, presidentes, vicepresidentes y cancilleres. El objetivo esencial, según explicó Restrepo, será profundizar las posibilidades de intercambio y desarrollo conjunto con naciones que han sido seleccionadas cuidadosamente por su relevancia para Colombia.

Entre las citas destacadas, Restrepo mencionó reuniones con representantes de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estonia, Reino Unido, Francia y Suiza. Además, subrayó la importancia de llevar “la voz y el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella”, quien busca posicionar a Colombia internacionalmente bajo la estrategia denominada “patria milagro”. Este enfoque resalta la seguridad física y jurídica, la búsqueda de integridad y la lucha contra la corrupción, elementos clave en la visión de gobierno del actual presidente, según lo expuesto por el vicepresidente.

Otro de los frentes que serán abordados durante la visita, de acuerdo con lo dicho por Restrepo, es la atracción de inversión extranjera. Está prevista la realización de encuentros con fondos soberanos y empresas que han manifestado interés en Colombia. Restrepo señaló que, junto con la iniciativa privada, se generarán espacios para promover la llegada de nuevos recursos al país, con el fin de estimular el crecimiento económico y fomentar el intercambio académico.

El presidente De la Espriella ha encomendado además a Restrepo liderar la denominada economía "milagro", trabajando conjuntamente con los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Como parte de esta misión, una de las tareas centrales será simplificar trámites estatales, buscando un “Estado más eficiente y más ágil”, con el objetivo de reducir el gasto público, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos de Colombia en la Asamblea General de la ONU según José Manuel Restrepo?

De acuerdo con las declaraciones de Restrepo, los objetivos principales de Colombia en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas son fortalecer relaciones bilaterales, respaldar la posición internacional impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella y atraer inversiones extranjeras. Estos propósitos buscan promover la estrategia de la “patria milagro”, resaltando la seguridad, la integridad y la prosperidad del país.

¿Qué significa la estrategia de “patria milagro” impulsada por el presidente De la Espriella?

Según lo expuesto por Restrepo, la estrategia “patria milagro” hace referencia a un enfoque gubernamental centrado en garantizar la seguridad física y jurídica, promover la integridad, combatir la corrupción y asegurar la prosperidad de Colombia. Esta visión es esencial para los mensajes que la delegación llevará ante la ONU durante la Asamblea General.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.