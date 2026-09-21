Una habitación puede tener la cama más linda y la decoración más pensada, pero si la luz es fría y viene toda del techo, el ambiente se parece más a una sala de espera que a un lugar para descansar. La buena noticia es que lograr un espacio acogedor casi nunca requiere una remodelación: cambiar el tipo de luz y repartirla mejor ya marca la diferencia.

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Estas son las claves para conseguirlo.

1. Escoger luz cálida (y fijarse en los kelvin)

El error más común es usar bombillos de luz blanca fría. Al comprarlos, conviene revisar la temperatura de color, que aparece en kelvin (K) en la caja:

2.700 K a 3.000 K: luz cálida, amarillenta y suave. Es la ideal para habitaciones, salas y cualquier espacio de descanso.

luz cálida, amarillenta y suave. Es la ideal para habitaciones, salas y cualquier espacio de descanso. 3.500 K a 4.000 K: luz neutra. Funciona bien en zonas de trabajo o estudio.

luz neutra. Funciona bien en zonas de trabajo o estudio. 5.000 K o más: luz fría, tipo oficina u hospital. Es mejor dejarla para cocinas o baños de trabajo.

Cuando un cuarto se siente “duro” o poco agradable, cambiar los bombillos a luz cálida suele ser el arreglo más barato y con más impacto.

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2. Combinar varias fuentes de luz (iluminación por capas)

Un solo punto de luz en el centro del techo aplana el espacio y genera sombras poco favorecedoras. Por eso, quienes trabajan en diseño de interiores suelen pensar la iluminación en tres capas:

Luz general (ambiental): ilumina todo el cuarto. Puede ser la lámpara de techo, pero lo ideal es que sea suave y regulable.

ilumina todo el cuarto. Puede ser la lámpara de techo, pero lo ideal es que sea suave y regulable. Luz de tarea: una lámpara de mesa o de pared para leer, estudiar o maquillarse.

una lámpara de mesa o de pared para leer, estudiar o maquillarse. Luz de acento: pequeños puntos que crean ambiente, como una tira LED detrás del cabecero, una lámpara de piso en una esquina o luces decorativas.

Lo recomendable es usar al menos dos o tres fuentes a distintas alturas. Ese juego de luces bajas y altas es lo que da profundidad y calidez.

3. Apostar por la luz indirecta

La luz que rebota en una pared o en el techo es mucho más suave que la que llega directa a los ojos. Algunas formas de lograrla:

Una lámpara de piso que apunte hacia arriba.

Tiras LED de luz cálida detrás del cabecero, debajo de la cama o detrás de un mueble.

Lámparas con pantalla de tela o papel, que difuminan la luz.

Un truco práctico es evitar que el bombillo quede a la vista. Si se ve directamente, es muy probable que la luz resulte agresiva.

4. Instalar un dimmer o usar bombillos regulables

Poder bajar la intensidad cambia el ambiente por completo. Con una luz más tenue en la noche, el cuarto se siente más íntimo y el cuerpo se prepara mejor para dormir. Cuando no es posible instalar un regulador en la pared, existen bombillos inteligentes y regulables que se manejan desde el celular o con control remoto.

5. Jugar con alturas y ubicaciones

Las lámparas de mesa van en las mesitas de noche, a la altura de los ojos de quien está sentado en la cama.

Una lámpara de piso en una esquina ayuda a “abrir” el espacio y evita rincones oscuros.

En cuartos pequeños, las lámparas de pared o apliques liberan la mesa y aportan luz sin ocupar lugar.

6. Usar materiales y colores que ayuden a la luz

La luz cálida rinde más cuando el espacio la acompaña:

Paredes en tonos claros y cálidos: beige, crema, arena o blanco roto reflejan mejor la luz suave.

beige, crema, arena o blanco roto reflejan mejor la luz suave. Textiles: cortinas livianas, cobijas, cojines y tapetes absorben el brillo excesivo y hacen el cuarto más “abrigado”.

cortinas livianas, cobijas, cojines y tapetes absorben el brillo excesivo y hacen el cuarto más “abrigado”. Espejos: ubicados frente a una fuente de luz, multiplican la claridad sin necesidad de encender más lámparas.

ubicados frente a una fuente de luz, multiplican la claridad sin necesidad de encender más lámparas. Madera y fibras naturales: combinan muy bien con la luz cálida y refuerzan la sensación de hogar.

7. Aprovechar la luz natural (sin perder privacidad)

De día, la luz natural es la mejor aliada. Las cortinas translúcidas o los visillos dejan pasar claridad y suavizan el sol fuerte. Si la ventana da a una zona muy expuesta, una cortina doble (una liviana y otra más gruesa) permite escoger entre luz y privacidad.

8. Detalles que suman (y son fáciles de conseguir)

Luces tipo guirnalda o cadena, bien ubicadas y sin exagerar.

Velas o velas LED, que aportan ese brillo parpadeante que relaja.

Lámparas de sal o veladoras de luz muy tenue para la noche.

Errores comunes que le quitan calidez a un cuarto

Usar solo la lámpara del techo.

Mezclar bombillos de temperaturas distintas (uno cálido y otro frío) en la misma habitación.

Poner luces muy potentes donde solo se necesita ambiente.

Dejar esquinas completamente oscuras.

Llenar el espacio de luces decorativas sin una fuente principal bien pensada.

Preguntas frecuentes sobre iluminación para la casa

¿Qué color de luz es mejor para una habitación acogedora?

La luz cálida, entre 2.700 K y 3.000 K. Es amarillenta, suave y favorece el descanso.

¿Luz blanca o amarilla para el cuarto?

Para dormir y relajarse, la amarilla (cálida). La blanca fría genera más sensación de alerta y funciona mejor en zonas de trabajo.

¿Cómo iluminar un cuarto sin lámpara de techo?

Combinando lámparas de mesa, una de piso y tiras LED. Con tres fuentes bien repartidas, el cuarto queda bien iluminado y con más ambiente que con una sola luz central.

¿Cómo iluminar una habitación pequeña?

Con luz indirecta, paredes claras y un espejo. Conviene evitar las lámparas grandes que ocupen espacio visual y preferir apliques de pared o lámparas delgadas.

¿Cuántas lámparas necesita una habitación?

No hay un número exacto, pero lo ideal son al menos tres puntos de luz a diferentes alturas para lograr profundidad.

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