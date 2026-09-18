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El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una condición médica que tiene un impacto significativo en la salud reproductiva de las mujeres. Esta afección se caracteriza principalmente por alteraciones en la ovulación, lo que puede traducirse en ciclos menstruales irregulares o, en algunos casos, en la ausencia definitiva de ovulación. Esta situación representa un desafío para quienes buscan un embarazo, ya que, como explicó el ginecólogo Eduardo Otero, existe una conexión directa entre el SOP y las dificultades para lograr la concepción.

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De acuerdo con la explicación del especialista en medicina reproductiva, la raíz del problema radica en la ovulación. Otero subrayó que, en las pacientes diagnosticadas con SOP, la frecuencia de la ovulación no siempre es regular ni de calidad óptima. Además, mencionó que algunos estudios han identificado que los óvulos de estas pacientes pueden no cumplir con los estándares ideales para favorecer una gestación. En palabras del mismo experto, "hay una relación directa entre ovario poliquístico e infertilidad porque, entre otras cosas, en estas pacientes hay algunos estudios que demuestran que la calidad del óvulo no es la mejor".

No obstante, la presencia del síndrome no implica necesariamente que todas las mujeres con este diagnóstico sean infértiles. Lo que ocurre, según Otero, es que el embarazo puede tardar más en llegar o requerir un mayor acompañamiento médico. Por ejemplo, algunas pacientes logran ovular tras un tratamiento, pero no necesariamente obtienen el resultado esperado de manera inmediata, lo que puede ser una experiencia frustrante y agotadora desde el punto de vista emocional.

Aunque el proceso puede resultar largo y demandante, existen alternativas médicas especialmente diseñadas para pacientes con SOP. El seguimiento estricto del ciclo menstrual, la adopción de estrategias para estimular la ovulación y otras opciones de medicina reproductiva pueden aumentar las probabilidades de embarazo. Por ello, ante la presencia de ciclos menstruales irregulares, la recomendación de Otero es acudir a valoración ginecológica para identificar el problema y establecer un tratamiento personalizado. Diagnosticar oportunamente permite encontrar soluciones y comprender que el síndrome no representa, de forma definitiva, un obstáculo absoluto para la maternidad.

¿Por qué el síndrome de ovario poliquístico afecta la ovulación y la fertilidad?

El síndrome de ovario poliquístico repercute en la fertilidad principalmente porque altera la ovulación, llevando a ciclos menstruales irregulares o ausencia de ovulación. Como explicó Eduardo Otero, esto dificulta la concepción, ya que además de los problemas en la regularidad, la calidad de los óvulos también puede verse disminuida, según análisis de diversos estudios citados por el especialista.

¿Cuáles son los tratamientos actuales para mujeres con síndrome de ovario poliquístico que buscan embarazo?

De acuerdo con la información proporcionada por el ginecólogo Eduardo Otero, existen diversas herramientas médicas orientadas a las mujeres con SOP que desean quedar embarazadas. Estas incluyen tratamientos para estimular la ovulación, seguimiento detallado del ciclo menstrual y diversas opciones de medicina reproductiva, todas ajustadas según las necesidades específicas de cada paciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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