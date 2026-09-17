Lina Tejeiro estaría viviendo uno de los momentos más importantes de su vida luego de que se conociera que habría ingresado a una clínica de Bogotá para iniciar el trabajo de parto de su primer hijo, Gael.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lina Tejeiro contó la verdad sobre su embarazo y la decisión que tomó para criar a su bebé

La información fue divulgada este jueves 17 de septiembre por el presentador Ariel Osorio, quien aseguró que la actriz se encontraría en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, mientras recibe atención médica ante el posible nacimiento de su bebé.

El reporte también fue difundido por el programa ‘La Corona TV’, que entregó información similar sobre la presencia de la actriz en la institución médica. Sin embargo, hasta el momento, Lina Tejeiro no ha confirmado públicamente que haya ingresado a la clínica ni que Gael haya nacido.

Lee También

Por esa razón, todavía no se conoce si el proceso de parto ya terminó o cuánto tiempo podría extenderse. Los reportes conocidos señalan que el equipo médico estaría acompañando a la actriz durante esta etapa.

Lina Tejeiro se preparaba para la llegada de Gael

La posible llegada de Gael ocurre después de varios meses en los que Tejeiro ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de su embarazo. La actriz confirmó que sería mamá el 30 de abril de 2026, cuando publicó un video acompañado de imágenes de una ecografía.

Desde entonces, la actriz ha mostrado algunos detalles de esta nueva etapa, aunque también ha decidido mantener en reserva varios aspectos de su vida personal. Entre ellos está la identidad del padre de su hijo. Tejeiro confirmó que asumirá la maternidad como madre soltera y explicó que cuenta con el respaldo de su familia.

Su madre, Vibiana Tejeiro, ha sido una de las personas más cercanas durante el embarazo. La actriz también ha contado que espera criar a su hijo con valores relacionados con el respeto y que quiere acompañarlo de cerca durante su crecimiento.

¿Cuándo estaba previsto el nacimiento de Gael?

La llegada de Gael estaba prevista inicialmente para octubre de 2026, por lo que el reporte sobre el supuesto inicio del trabajo de parto tomó por sorpresa a sus seguidores.

Días antes de que aparecieran estas versiones, Tejeiro había mostrado en redes sociales algunos preparativos para recibir a su bebé, entre ellos la habitación que tendría Gael.

La actriz también había contado que su intención era intentar tener un parto natural con el acompañamiento de su ginecobstetra. Inicialmente contempló la posibilidad de dar a luz en casa, pero posteriormente optó por una clínica al considerar que allí tendría mayor seguridad durante el proceso.

Por ahora, la atención está puesta en la evolución del parto y en una eventual confirmación de Tejeiro o de su entorno cercano sobre el nacimiento de Gael. Hasta que exista ese pronunciamiento, no se puede afirmar que el bebé ya haya nacido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.