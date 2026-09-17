Por: El Espectador

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La gira internacional del cantante británico Ed Sheeran se ha visto envuelta en una controversia significativa luego de la salida del rapero Macklemore como telonero en Estados Unidos, motivada por sus declaraciones públicas en apoyo a Palestina. Según información recogida por BBC, Macklemore utilizó el escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey, el 4 y 5 de septiembre, para pronunciar un discurso a favor de una "Palestina libre" y expresar su solidaridad con las personas en Gaza y Cisjordania. Además, interpretó 'Hind’s Hall' mientras proyectaba imágenes de la devastación en Gaza. Estas expresiones provocaron reacciones negativas por parte de organizaciones como StopAntisemitism y el Consejo Israelí-Estadounidense, que cuestionaron el espacio cedido al rapero para pronunciamientos de carácter político.

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Tras estos episodios, Macklemore fue retirado de las fechas restantes de la gira en Estados Unidos. El rapero alegó que el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, quien también es dueño del Gillette Stadium en Boston, presionó junto a otros propietarios de recintos para impedir su presentación. CNN reportó que Kraft confirmó haber tomado esta decisión alegando la difusión de “retórica e imágenes antisemitas” por parte de Macklemore. El artista rechazó que sus críticas constituyeran un acto de odio contra el pueblo judío y sostuvo públicamente que cuestionar al sionismo o al Estado de Israel no debía considerarse antisemitismo.

La salida de Macklemore tuvo eco inmediato en el resto de los teloneros de la gira. Aaron Rowe y Beoga, ambos de Irlanda, la banda danesa Lukas Graham y Finneas (hermano de Billie Eilish), anunciaron que no continuarían en solidaridad con el rapero y la causa Palestina. De acuerdo con BBC y EFE, algunos de estos artistas aún figuraban en la web oficial de Sheeran y de los recintos días después de anunciar su salida, aumentando la confusión sobre la programación definitiva.

Ed Sheeran, en respuesta, afirmó que la decisión de excluir a Macklemore no fue suya, sino del promotor y de los recintos donde se realizarían los conciertos, quienes advirtieron que cancelarían las fechas si el rapero permanecía en la lista. Sheeran manifestó su horror por el conflicto entre Israel y Palestina, pero aclaró que prefiere no utilizar sus conciertos como tribunas políticas y respetó la postura pública de su colega.

La discusión también llegó a Hollywood, donde actrices como Hannah Einbinder y Marissa Bode, así como el senador Bernie Sanders, criticaron las restricciones sobre artistas que se pronuncian sobre temas sociales. Por ahora, la incertidumbre persiste sobre quién acompañará finalmente a Sheeran en las próximas fechas de su gira internacional, cuyo cierre será en Ciudad de México el 11 de diciembre.

¿Por qué fue retirado Macklemore de la gira de Ed Sheeran en Estados Unidos?

Macklemore fue retirado de la gira tras manifestar públicamente su respaldo a Palestina durante conciertos en Nueva Jersey. Propietarios de ciertos estadios, como Robert Kraft, consideraron las declaraciones y el contenido presentado como incompatibles con sus políticas, motivando la presión para excluirlo. CNN reportó que la decisión fue en respuesta a lo que denominaron “retórica e imágenes antisemitas”.

¿Quiénes eran los artistas teloneros y por qué abandonaron la gira?

Entre los teloneros estaban Aaron Rowe y Beoga, ambos de Irlanda, la banda danesa Lukas Graham y Finneas, reconocido productor estadounidense. Todos anunciaron su salida tras el retiro de Macklemore, argumentando solidaridad con el rapero y la causa palestina. Según EFE, se generó confusión ya que algunos seguían anunciados en la web oficial tras comunicar su salida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.