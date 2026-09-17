Por: Portal Bogotá

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La escena cultural de Bogotá continúa ganando protagonismo con la llegada al Teatro Jorge Eliécer Gaitán de ‘CONTINENTAL’, una original propuesta de teatro y danza que estará en cartelera este viernes 18 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m. Esta producción no solo enriquece la oferta cultural de la ciudad, sino que desafía a su público con una puesta en escena que explora diferentes dimensiones teatrales y emocionales, de acuerdo con la información publicada por el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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‘CONTINENTAL’ se distingue por presentar un drama íntimo, minimalista y metateatral, es decir, una experiencia escénica que cuestiona y exhibe los propios mecanismos del teatro dentro de la obra misma. La propuesta está inspirada en la vida y obra de Tennessee Williams, reconocido dramaturgo estadounidense cuya influencia permea cada elemento de la puesta en escena. Según los organizadores, la dramaturgia de ‘CONTINENTAL’ invita a reflexionar sobre temas como el amor, la obsesión, la culpa y los procesos creativos. Cada uno de estos conceptos se materializa a través de un ambiente cargado de intimidad y una constante tensión emocional, donde actuación, movimiento, iluminación y escenografía dialogan de manera armónica para proporcionar una experiencia teatral profunda y contemporánea.

El origen de ‘CONTINENTAL’ se remonta al festival Mirada Paralela, un evento organizado por el Teatro La Maldita Vanidad. Allí surgió la obra como una creación colectiva alrededor del universo dramático propuesto por Tennessee Williams. Desde entonces, la pieza se ha construido y consolidado como un referente de las nuevas apuestas escénicas en Bogotá.

La función se realizará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-79, un punto emblemático en el centro de Bogotá. Cabe destacar que la entrada para este evento tendrá costo, por lo que se recomienda adquirir las boletas con anticipación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la temática principal de la obra ‘CONTINENTAL’ presentada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

La temática principal de la obra ‘CONTINENTAL’ gira en torno a conceptos como el amor, la obsesión, la culpa y los procesos creativos. A partir de una perspectiva minimalista y metateatral, la puesta en escena lleva al público a una reflexión profunda sobre las emociones humanas, tomando como inspiración la vida y obra de Tennessee Williams.

¿Qué es una puesta en escena metateatral y cómo se evidencia en ‘CONTINENTAL’?

Una puesta en escena metateatral es aquella que incorpora elementos del propio teatro dentro de la obra, cuestionando sus códigos y mostrando al público los procesos creativos y de representación. En ‘CONTINENTAL’, esto se evidencia en la manera en que la dramaturgia juega con distintos niveles de realidad y ficción, invitando a los asistentes a vivir una experiencia escénica consciente y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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