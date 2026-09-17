Por: El Espectador

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Las paletas de crema de whisky y arequipe representan una propuesta innovadora dentro de la gastronomía americana, fusionando ingredientes tradicionales con sabores modernos y un toque de sofisticación. De acuerdo con la receta compartida, la preparación de estas paletas inicia con 400 mililitros de crema de leche fría, que se baten a alta velocidad hasta alcanzar una textura espesa y la formación de picos suaves. Este primer paso garantiza la base cremosa que caracteriza a este postre frío.

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Cuando la crema se encuentra en su punto, se incorpora una mezcla de 4 a 5 cucharadas de crema de whisky, arequipe sin azúcar –un dulce tradicional latinoamericano– y endulzante al gusto, ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar tradicional. La integración de estos ingredientes debe hacerse con movimientos suaves para mantener la consistencia aireada y cremosa. Finalmente, se agrega maní picado, que aporta textura crocante y un contraste de sabor, elevando así la experiencia al paladar.

La mezcla final se distribuye en vasos individuales y se coloca en cada uno una paleta de madera, antes de llevarla al congelador durante toda una noche. Al día siguiente, quienes preparan esta receta podrán disfrutar de unas paletas cremosas y refrescantes, pensadas tanto para consentirse a sí mismos como para sorprender a invitados con un postre diferente. El tiempo estimado para la preparación es de aproximadamente 7 minutos, con 8 minutos adicionales de cocción, rindiendo para seis porciones, según especificaciones del recetario publicado.

El origen de las paletas consta de una historia curiosa recogida en el texto: en 1905, Frank Epperson, un niño de Oakland, California, olvidó un vaso con agua y gaseosa junto con un palito de madera en el interior y, tras dejarlo toda la noche en la nevera, la mezcla se congeló. Al remover el hielo con agua caliente, obtuvo la primera paleta. Años después, en 1923, Epperson patentó el invento bajo el nombre de ‘Popsicles’ y selló una alianza con la empresa Joe Lowe Co, alcanzando así un rotundo éxito comercial.

Esta evolución ha permitido que hoy exista una asombrosa variedad de sabores de paletas, donde ingredientes como el coco y el limón encuentran protagonismo. La historia y transformación de la paleta reflejan la capacidad culinaria de reinventar lo cotidiano y crear tendencias a partir de la experimentación con los ingredientes.

¿Cómo preparar paletas de crema de whisky y arequipe en casa?

Prepararlas es sencillo: primero bata la crema de leche fría hasta que espese, mezcle suavemente con crema de whisky, arequipe y endulzante, añada maní picado, distribuya en moldes y congele toda la noche. El resultado serán paletas cremosas y con mucho sabor.

¿Cuál es el origen histórico de las paletas y quién las inventó?

De acuerdo con el recetario citado, las paletas fueron inventadas en 1905 por Frank Epperson, un niño de Oakland, California, tras olvidar una bebida con un palito en la nevera. Epperson patentó el invento como ‘Popsicles’ en 1923, marcando el inicio de la popularidad de este postre alrededor del mundo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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