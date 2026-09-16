Por: El Espectador

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La gastronomía mexicana se caracteriza por sus sabores intensos y variados, y el mole es, sin duda, uno de sus platillos más representativos. En una receta que rinde para seis porciones, el tradicional mole mexicano reúne ingredientes como caldo de pollo, distintos tipos de chile, semillas de ajonjolí y tortillas de maíz, según indica la preparación recogida por El Espectador. A lo largo de 20 minutos de preparación y 40 minutos de cocción, este plato logra una mezcla de sabores dulces, salados y picantes, reflejando la diversidad de la cocina nacional.

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La elaboración inicia con el sofrito de los chiles guajillo, pasilla y mulato, junto a los dientes de ajo. Este paso es clave para resaltar el aroma y sabor de los ingredientes. Después de retirar los chiles y ajos del aceite, se hidratan en el caldo de pollo caliente, lo cual permite suavizarlos y resaltar sus notas distintivas. Luego, en una licuadora, se integran gradualmente los ingredientes restantes: ajos, plátano maduro, ciruelas, semillas variadas como el cacahuate y el ajonjolí, y tortillas, asegurando que cada adición aporte su propio matiz al resultado final.

Una vez licuados todos los componentes con el mismo caldo en el que se hidrataron los chiles, se obtiene una mezcla homogénea. Es fundamental colar esta mezcla para alcanzar una textura tersa, característica esencial del auténtico mole. La mezcla colada se vierte en una olla y se lleva a fuego medio, donde se sazona con sal y se incorpora una tableta de chocolate, elemento indispensable que aporta dulzor y profundidad. Se recomienda mover constantemente hasta que el chocolate se derrita y la salsa adquiera la consistencia espesa adecuada.

El toque final depende del gusto personal: para una variante más dulce, se puede aumentar la cantidad de plátano y ciruela; si prefiere un sabor más picante, añada más chile. El platillo se sirve caliente y representa tanto un deleite gastronómico como un legado cultural de México.

Si usted disfruta explorar nuevos sabores y crear sus propias recetas, puede compartir su propuesta con Tatiana Gómez Fuentes escribiendo al correo tgomez@elespectador.com, como aconseja El Espectador.

¿Cómo se prepara el mole mexicano tradicional paso a paso?

Para preparar mole mexicano tradicional, primero sofría los chiles y ajos en aceite, hídrelos en caldo de pollo caliente y licúe con plátanos, ciruelas, semillas, tortilla y el líquido de cocción. Luego, cuele la mezcla y cocine con sal y chocolate hasta obtener una textura espesa. Ajuste dulce o picante según su preferencia y sirva caliente, siguiendo las indicaciones propuestas por El Espectador.

¿Qué ingredientes lleva el mole mexicano y cuál es su función?

El mole mexicano lleva chiles guajillo, pasilla y mulato, caldo de pollo, ajo, tomates, cebolla blanca, tortillas, plátanos maduros, ciruela, cacahuate, ajonjolí, cebolla calabaza, chocolate, comino, sal, laurel, clavos de canela y pimienta. Cada ingrediente aporta un matiz: los chiles dan picor, el chocolate dulzor, las semillas y frutos secos cuerpo y profundidad, y las especias aroma, según detalla la receta recopilada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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