Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

A tan solo cinco días de que inicie la semana más decisiva para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Colombia ya afina su estrategia para destacar su nueva visión internacional. El evento central será la Asamblea General, donde José Manuel Restrepo, actual vicepresidente, representará al país bajo la administración de Abelardo de la Espriella. Junto a Restrepo estarán el canciller Omar Bula y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona. Según lo expuesto por el propio vicepresidente, citado por El Espectador, esta comitiva no solo busca transmitir el mensaje del nuevo presidente, sino también consolidar alianzas y abrir puertas económicas que posicionen a Colombia en el escenario global.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo manifestado por Restrepo, esta intervención no se limitará al pleno de la ONU. El equipo colombiano aprovechará la ocasión para sostener encuentros bilaterales con otras naciones y dialogar con organismos multilaterales, fondos de inversión, empresarios y posibles inversionistas, particularmente estadounidenses. Según Infobae, estos esfuerzos tienen como meta atraer atención hacia lo que desde el gobierno se denomina un “nuevo modelo” para Colombia, impulsado por la visión de De la Espriella.

A estas gestiones se suma el trabajo de la embajadora María Consuelo Araújo. Su reciente visita a la Casa Blanca fue clave, pues allí realizó la entrega de sus credenciales ante el presidente Donald Trump —un paso ceremonial necesario en la diplomacia internacional—, al tiempo que participó en un evento del Escudo de las Américas, iniciativa que busca fortalecer la cooperación regional en seguridad.

La embajada, según reporta El Espectador, ha expresado que el objetivo principal en Washington es “avanzar en la cooperación regional en prioridades de seguridad compartidas y traducir la confianza renovada en resultados tangibles”. Araújo también estuvo reunida con Andrew Garabarino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, justo antes de la visita de una delegación congresional a Colombia. Este encuentro permitió preparar y discutir la agenda y prioridades para potenciar la relación bilateral, manteniendo la seguridad en el centro del diálogo.

Estas acciones, enmarcadas en la inminente Asamblea General de la ONU, reflejan la intención del nuevo gobierno de establecer vínculos sólidos tanto en asuntos de política exterior como en la búsqueda de aliados estratégicos para el desarrollo y la seguridad.

¿Cuál será el enfoque de Colombia en la Asamblea General de la ONU 2024?

El enfoque de Colombia estará centrado en presentar el mensaje del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, y abrir espacios para fortalecer relaciones internacionales, atraer inversión extranjera y consolidar apoyos multilaterales, en línea con la visión de política exterior definida por el actual gobierno según El Espectador.

¿Qué papel cumple la embajadora María Consuelo Araújo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

La embajadora María Consuelo Araújo se encarga de representar a Colombia ante el gobierno estadounidense, promoviendo la cooperación en temas de seguridad y participando en actividades diplomáticas como la entrega de credenciales y encuentros con líderes clave, de acuerdo con El Espectador, para fortalecer las prioridades bilaterales en temas cruciales como la lucha contra las drogas y la seguridad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.