Por: El Espectador

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El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, fue citado al Congreso de la República tras los recientes bombardeos realizados contra estructuras criminales, en los que perdieron la vida varios menores de edad. El pasado 16 de septiembre, el Senado celebró un debate de moción de censura, una herramienta política que busca decidir si el jefe de dicha cartera debe permanecer en su cargo. Durante su intervención, Mora afirmó: “No descansaremos en nuestra misión de defender a los colombianos”.

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La solicitud de moción de censura obedeció a dos operaciones militares puntuales. El primero de estos hechos tuvo lugar el 10 de agosto en Catatumbo, ubicado en Norte de Santander, durante una acción militar contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), donde falleció un menor de 16 años. Posteriormente, el 27 de agosto, fue llevado a cabo un segundo bombardeo en Guaviare dirigido contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá Córdoba’, resultando en la muerte de tres menores más.

Al ser cuestionado sobre la operación en Guaviare, el ministro Mora indicó que la decisión fue tomada a partir de información de inteligencia que identificó un campamento armado y la presencia de integrantes en "continúo combate". Además, de acuerdo con un comunicado de la cartera de Defensa, la operación se realizó bajo un proceso de planeamiento militar y con asesoría jurídica operacional.

Mora, quien lidera la Defensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, enfatizó además que la elección de medios y métodos para las operaciones responde a evaluaciones operacionales, asegurando que “aquí no hay improvisación”, en relación con las garantías y controles aplicados en este tipo de acciones.

Con respecto al reclutamiento de menores por estas estructuras ilegales, el ministro fue enfático al señalar que todos los niños, niñas y adolescentes reclutados son considerados víctimas y recalcó que no se llevan a cabo acciones militares dirigidas a los menores, sino contra amenazas identificadas conforme a la información disponible y bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Mora también rechazó categóricamente el reclutamiento y utilización de menores en estos grupos armados.

Durante su exposición, el funcionario destacó los resultados obtenidos en los primeros 39 días de su gestión: golpes contra 24 jefes de organizaciones criminales, rescate de 29 personas secuestradas y la recuperación de 39 menores. También advirtió un incremento del 92 % en el número de miembros activos de estos grupos con respecto a 2022. Finalmente, Mora mencionó que el Ministerio de Defensa requiere cerca de COP 1,95 billones para dotaciones, sanidad y asignaciones relacionadas con la reserva y veteranos, cerrando con un mensaje de apoyo a la Fuerza Pública nacional.

¿Por qué citaron al ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora a moción de censura?

La citación a moción de censura contra el ministro Mora surge debido a dos bombardeos realizados por la Fuerza Pública en los que murieron menores de edad. Los hechos ocurrieron en Catatumbo y Guaviare, durante operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc. Según la información brindada en el Senado y por la cartera, estas acciones se fundamentaron en inteligencia militar y asesoría jurídica, pero generaron cuestionamientos públicos por la presencia y muerte de menores en los campamentos atacados.

¿Qué argumentos dio el ministro Mora sobre la presencia de menores en las operaciones militares?

El ministro Mora explicó que los menores reclutados por grupos armados ilegales son considerados víctimas, y que las operaciones de la Fuerza Pública no están dirigidas hacia ellos, sino contra amenazas militares específicas detectadas bajo parámetros y reglas del Derecho Internacional Humanitario. Además, rechazó de manera contundente el reclutamiento y uso de menores por parte de estructuras armadas ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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