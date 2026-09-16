Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Juzgado 34 de Familia de Bogotá tomó una decisión clave este miércoles 16 de septiembre al levantar la suspensión que limitaba los bombardeos de la Fuerza Pública en su lucha contra grupos armados ilegales. Esta medida, que había restringido temporalmente operaciones militares, fue reconsiderada tras una tutela interpuesta por Ower Jimmy Borda Parra. El caso surgió a raíz de un bombardeo realizado el 27 de agosto en Guaviare, dirigido a una estructura de disidencias de alias ‘Calarcá’, donde murieron tres menores de edad, según indica el mismo fallo.

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De acuerdo con la sentencia, aunque se permite reiniciar los bombardeos, las autoridades deben ceñirse a un estándar reforzado de precaución en aquellos casos donde exista información sobre la presencia de menores de edad en el sitio potencialmente atacado. El fallo detalla que si existe información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" acerca de niños, niñas o adolescentes, las autoridades estarán obligadas a aumentar la rigurosidad en la recolección y verificación de inteligencia. Además, las Fuerzas Militares deberán evaluar el riesgo para la vida e integridad de los menores y analizar detenidamente la posibilidad de emplear otras opciones menos lesivas antes de proceder con la operación.

El juzgado hace énfasis en la aplicación estrica de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario, que regula el accionar militar para limitar los daños a la población civil. El fallo explica que no habrá una prohibición absoluta a los bombardeos, pero sí exige analizar caso por caso, considerando las circunstancias y el conocimiento real al momento de la operación.

Asimismo, la decisión obliga a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana a diseñar un protocolo específico para las operaciones en las que se sospeche de la presencia de menores. Además, el juzgado aclara que el solo hecho de que un menor esté en un campamento de un grupo armado no lo convierte automáticamente en un objetivo militar legítimo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones deben cumplir los bombardeos de la Fuerza Pública cuando hay presencia de menores?

Las autoridades tienen la obligación de intensificar la verificación y contrastación de inteligencia cuando exista información verificable sobre presencia de menores. También deben evaluar el riesgo para su vida e integridad, considerar alternativas menos lesivas y seguir los principios del Derecho Internacional Humanitario antes de ejecutar cualquier bombardeo.

¿Qué define el Derecho Internacional Humanitario sobre la inclusión de menores como objetivos militares?

Según la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, y conforme al Derecho Internacional Humanitario, un menor de edad que se encuentre en el interior de un campamento de un grupo armado no se considera automáticamente objetivo militar. Esto requiere un análisis riguroso caso por caso, con atención a las circunstancias y riesgos específicos.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: