El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá el próximo martes 22 de septiembre en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para una reunión bilateral centrada en seguridad, narcotráfico y crimen organizado transnacional.

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El encuentro fue acordado durante una conversación entre los dos mandatarios y tendrá como propósito fortalecer la cooperación entre Colombia y Costa Rica frente a organizaciones criminales que delinquen en distintos países de la región.

La reunión se desarrollará en Barranquilla y estará enfocada en establecer mecanismos de coordinación para enfrentar actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y otros delitos que trascienden las fronteras.

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De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, ambos países analizarán mecanismos para profundizar la coordinación entre sus instituciones de seguridad y avanzar en acciones conjuntas contra estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades también estarán entre los temas de conversación.

La intención es mejorar la respuesta de las autoridades frente a organizaciones criminales que desarrollan actividades en diferentes territorios y utilizan rutas internacionales para movilizar drogas y cometer otros delitos.

¿Qué acordarán De La Espriella y Laura Fernández?

Durante el encuentro, los mandatarios revisarán posibles mecanismos para aumentar la coordinación entre los dos países.

El Gobierno colombiano señaló que la reunión permitirá abordar posibles acciones conjuntas frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y Por ahora, no se han informado detalles sobre acuerdos específicos que puedan ser anunciados después de la reunión del 22 de septiembre.

De la Espriella fortalece agenda de seguridad con otros países

La reunión con la presidenta de Costa Rica hace parte de la agenda internacional del Gobierno colombiano en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

La administración de De la Espriella ha planteado la necesidad de fortalecer la cooperación con otros países para enfrentar estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

En ese contexto, Costa Rica aparece como un socio para profundizar la coordinación regional en materia de seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.