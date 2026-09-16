Por: El Espectador

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La jueza 34 de familia de Bogotá, reconocida por haber suspendido temporalmente los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares colombianas en áreas donde podría haber menores de edad, emitió una nueva decisión que marca un cambio significativo en este debate. El 16 de septiembre se conoció que levantó dicha suspensión, permitiendo que las operaciones militares continúen, pero bajo un protocolo reforzado en situaciones donde pueda haber presencia de niños, niñas o adolescentes en las zonas atacadas.

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Esta decisión, de acuerdo con los documentos judiciales citados por El Espectador, busca asegurar que el Estado actúe dentro del marco legal y ético del Estado Social de Derecho. La jueza enfatizó que, a pesar de la gravedad de las acciones de los grupos armados ilegales, el Estado tiene la obligación irrenunciable de respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. Esto significa que las reglas humanitarias continúan vigentes, aun si la contraparte las viola.

En su pronunciamiento, la jueza aclaró que no se trata de una decisión donde se deba escoger entre garantizar la seguridad o proteger los derechos de los menores. Por el contrario, insistió en que el reto es lograr una seguridad conforme a la Constitución, capaz de proteger a la población frente a las organizaciones armadas y, simultáneamente, salvaguardar la vida e integridad de los menores que han sido involucrados ilegalmente en el conflicto.

En consecuencia, la autorización para retomar los bombardeos está sujeta a una serie de condiciones. El gobierno, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella y con la intervención de altos mandos militares como el general Erick Rodríguez, general José Bertulfo Soto, general Juan Jaime Martínez y el vicealmirante Javier Jaimes, deberá implementar un "estándar reforzado de precaución". Esto implica intensificar la comprobación de cualquier información relativa a la presencia de menores, valorar los riesgos previsibles para su vida e integridad y considerar métodos operacionales que sean menos lesivos. Antes de cualquier ataque, será obligatorio aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

Esta decisión se produce tras la presentación de una acción de tutela por parte de un ciudadano, que en septiembre pidió suspender las operaciones aéreas donde existiera información objetiva sobre la presencia de menores. Aunque inicialmente la jueza aceptó esta medida y suspendió los bombardeos, luego de impugnaciones por parte del presidente y los altos mandos militares, ahora priorizó un enfoque que busca equilibrar seguridad y protección de derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la jueza 34 de familia de Bogotá levantó la suspensión de los bombardeos militares?

La jueza levantó la suspensión con el objetivo de permitir que el Estado desarrolle operaciones militares en conformidad con el Estado Social de Derecho y las normas del Derecho Internacional Humanitario, priorizando siempre la protección de los menores de edad. Ordenó que, al planear y ejecutar los bombardeos, el gobierno adopte medidas adicionales para salvaguardar la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes que puedan estar presentes en las zonas de conflicto.

¿Qué implica el "estándar reforzado de precaución" en operaciones militares?

El "estándar reforzado de precaución" consiste en intensificar la verificación de la información sobre la posible presencia de menores, evaluar riesgos, valorar alternativas menos lesivas y garantizar que antes de cualquier ataque se apliquen los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Estos principios buscan limitar el daño a civiles, especialmente a menores, en cumplimiento de los compromisos constitucionales y del Derecho Internacional Humanitario.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.