Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

El cantante Álex Fernández, nieto del legendario Vicente Fernández, encendió las alarmas en el mundo del entretenimiento tras presentar graves problemas de salud.

Sigue a PULZO en Discover

Los malestares iniciaron de manera repentina durante un vuelo privado que lo trasladaba desde Las Vegas con destino a Culiacán, lo que obligó a desviar la aeronave de emergencia hacia la ciudad de Guadalajara para su ingreso inmediato a un centro médico.

(Vea también: Pipe Bueno se sinceró sobre su lucha contra las adicciones: “Mi esposa y mis hijos no estaban”)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por su equipo de trabajo, el diagnóstico médico confirmó que el artista padece una infección respiratoria y gastrointestinal, condición que requirió atención especializada y supervisión continua por parte de profesionales de la salud.

Lee También

🏥 Tras ser hospitalizado de emergencia, se revela qué padece Álex Fernández. Luego de cancelar su presentación en Culiacán con motivo del Grito de Independencia, el cantante compartió un comunicado para informar sobre su recuperación. Álex Fernández padece una infección… pic.twitter.com/d9KyERXmQV — El Heraldo de México (@heraldodemexico) September 17, 2026

Debido a este imprevisto médico, Álex Fernández tuvo que cancelar su esperada presentación del pasado 15 de septiembre. El artista tenía previsto ofrecer un ‘show’ gratuito en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa, como parte de las tradicionales celebraciones patrias de la independencia mexicana.

A través de sus redes sociales oficiales, el equipo del cantante expresó disculpas al público y agradeció la comprensión de los asistentes, destacando que el heredero de la dinastía tenía una enorme ilusión de reencontrarse con sus seguidores en dicha fecha. En su reemplazo, la tarima contó con la participación de otros artistas invitados para amenizar la festividad.

Tras varias horas de incertidumbre sobre su evolución, los familiares y representantes del artista tranquilizaron a sus fanáticos al informar que Álex Fernández evoluciona favorablemente.

En horas de la tarde del miércoles 16 de septiembre, su esposa, Alexia Hernández, reposteó un comunicado donde decía que el cantante había presentado una delicada infección respiratoria y gastrointestinal y que continúa bajo supervisión médica.

(Lea también: Lionel Messi rompe silencio por muerte de su padre y deja dolorosa confesión: “No sé cómo seguir”)

Cuántos hijos tiene Alejandro Fernández, hijo del legendario Vicente Fernández

Alejandro Fernández es padre de cinco hijos fruto de dos relaciones: Alejandro Jr. y las mellizas Camila y América, nacidas de su matrimonio con América Guinart, junto a Emiliano y Valentina, a quienes tuvo durante su relación con Ximena Díaz.

Con el legado del mariachi corriendo por sus venas, la dinastía Fernández sigue más viva que nunca, pues varios de ellos, especialmente Alejandro Jr. y Camila, han decidido continuar el camino de la música ranchera y pop, consolidando el sello artístico de la familia en las nuevas generaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.