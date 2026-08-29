Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, habló de la realidad de su familia. Uno de sus seguidores le consultó sobre la relación existente con sus hermanas Antonella y Sofía, hijas de Verónica Alcocer.

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Esta inquietud puso el foco en el vínculo entre las tres. El asunto llamó la atención de los internautas que siguen las publicaciones de la empresaria en sus plataformas digitales.

La hija mayor del exmandatario respondió una interrogante puntual aclarando cómo era ese contacto. La empresaria especificó que existía un distanciamiento evidente que aumentó paulatinamente con el paso del tiempo.

Explicó que la dinámica actual entre los parientes influye directamente en la comunicación diaria. La brecha generacional y la ubicación geográfica también han marcado diferencias notorias en el entorno cotidiano.

“Entre nosotros como hermanos no hay esa comunicación muy fluida, como otras personas suelen tenerla. Hay una diferencia de edad muy grande, hay distancias geográficas muy lejanas entre nosotros, y todos venimos de mamás diferentes también”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que Antonella y Sofía permanecían junto a Verónica Alcocer, con quien Andrea Petro no es cercana. Por su parte, la hija del exmandatario prefería compartir más momentos acompañando a Mary Luz Herrán, su progenitora.

“Llegan unos momentos en los que uno se acerca más a unos núcleos familiares y se aleja de otros en general. Pero yo, últimamente, he estado mucho con mi mamá, y ellas han estado mucho con su mamá”, puntualizó.

Lo cierto es que la conclusión fue contundente acerca de la delicada realidad que se vive luego del paso del líder del Pacto Histórico por la presidencia durante estos cuatro años de periodo.

“Pero sí hay una fractura interna en la familia, que para mí es evidente. La gente se ha dado cuenta, pero es un tema que no lo he escondido”, sentenció en sus redes sociales.

¿Quién es Andrea Petro?

Andrea Petro Herrán destaca como una economista y empresaria colombiana nacida en Bogotá el 29 de marzo de 1991. Su madre es Mary Luz Herrán.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.