El mundo del espectáculo mexicano no deja de sorprender, y esta vez el centro de atención es María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita, la eterna compañera del legendario Vicente Fernández.

Un video que circula en redes ha desatado especulaciones sobre un posible romance en la vida de la mujer, quien aparece en imágenes junto a un hombre de identidad desconocida. Las escenas, grabadas aparentemente durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández, muestran un momento de aparente cariño que ha dividido opiniones entre admiración y sorpresa.

En el clip, de apenas unos segundos de duración, se observa a Doña Cuquita, de 80 años recién cumplidos, vestida con un elegante atuendo oscuro que resalta su porte señorial y con una sonrisa sutil en el rostro. En un momento, extiende su brazo derecho y toma delicadamente el de su acompañante, invitándolo a un abrazo.

Él responde con calidez, rodeándola con su brazo en un gesto de complicidad. En ese instante, inclinado hacia ella, le da un beso en la boca, por lo que se cree que sería su actual pareja.

Acá, el video en cuestión:

¿Quién es Doña Cuquita?

María del Refugio Abarca Villaseñor, nacida el 23 de julio de 1945 en Guadalajara, Jalisco, es una figura icónica del folclore mexicano no solo por su vínculo con Vicente Fernández, sino por su propia resiliencia y elegancia.

Conocida cariñosamente como Doña Cuquita o Doña Cuca, ha sido el pilar silencioso detrás de una de las dinastías rancheras más poderosas de México. A lo largo de su vida, ha navegado entre el glamour de los reflectores y la privacidad de su rancho Los Tres Potrillos, donde crio a sus tres hijos: Alejandro, Vicente Jr. y Gerardo Fernández.

En julio de 2025, la familia celebró con pompa sus 80 años, un hito que Alejandro conmemoró en redes sociales con un emotivo mensaje: “Ninguna como tú”, destacando su rol como madre abnegada y guardiana de las tradiciones.

Su vida lujosa, con mansiones en Guadalajara y Los Ángeles, autos de alta gama y una fortuna heredada estimada en millones, contrasta con su humildad pública.

Relación que tuvo con Vicente Fernández

María del Refugio Abarca Villaseñor se hizo famosa por ser la compañera de vida de Vicente Fernández durante casi seis décadas. Se casaron el 27 de diciembre de 1963, cuando él tenía 23 años y ella apenas 17.

La historia de amor es casi de novela romántica: vecinos en su juventud, se conocieron muy jóvenes, y aunque hubo obstáculos —como la carrera artística de Vicente y las oportunidades que lo alejaban— ambos mantuvieron un compromiso hasta el final de la vida del cantante.

Durante su matrimonio, de casi 58 años, se supo que existieron episodios de infidelidad y de controversias públicas, pero Cuquita habló poco públicamente sobre ellos. En entrevistas ha dicho que si él era feliz, ella también, y que no podía vigilarlo fuera del hogar.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, dejando tras de sí un legado musical enorme, y una vida familiar marcada por esa devoción de Cuquita, quien en todo momento lo acompañó en sus etapas finales.

