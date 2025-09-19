En las últimas horas se ha hecho viral una imagen de Westcol junto a una mujer de la que no se sabía nada. Fueron sus mismos fans los que empezaron con la búsqueda insaciable, hasta que llegaron a dar con la identidad de esta joven.

La posible nueva novia de Westcol se llama Natalia y su cuenta de Instagram es @Nataliaheaven. A ella ya la invadieron de mensajes y todo por cuenta de una fotografía.

Fue esta imagen la que se difundió en las últimas horas y aunque el ‘streamer’ no ha dicho nada al respecto, sus fans aseguran que es su nueva novia:

Según el perfil de redes sociales, Natalia es fisioterapeuta y vive en Medellín, aunque por su belleza física, fácilmente podría ser una modelo.

Sus redes sociales están creciendo como espuma. Actualmente, su cuenta de Instagram tiene cerca de 347.000 seguidores, mientras que su cuenta de TikTok llega a los 851.000 seguidores.

Estas son algunas de las imágenes y videos que comparte allí:

