Por: Noticiero 90 minutos

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La caída del cabello genera inquietud en muchas personas y, aunque puede deberse a diversas causas, una de las más comunes es la alopecia androgenética. Esta condición, señalada por la cirujana y experta en temas capilares Lina Triana, está directamente relacionada con factores hormonales y con la predisposición genética. Si bien afecta en mayor proporción a los hombres, las mujeres también pueden desarrollarla, dado que ambos géneros producen testosterona y dihidrotestosterona, hormonas involucradas en el proceso de debilitamiento capilar, de acuerdo con Triana.

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Según explica la especialista, la alopecia androgenética ocurre cuando la acción de las hormonas y la genética llevan a que ciertos folículos pilosos, es decir, las pequeñas estructuras de la piel responsables del crecimiento del cabello, se tornen progresivamente más pequeños. Esto provoca que el cabello resultante sea cada vez más delgado y se observe una disminución notable en la densidad capilar. Tal situación puede volverse un proceso continuo y está influenciado por factores hereditarios, según se indica en el contenido consultado.

Triana resalta que algunas prácticas pueden acelerar la pérdida de cabello, como el uso de sustancias para aumentar la masa muscular. Estas sustancias pueden alterar el equilibrio hormonal y contribuir al adelgazamiento progresivo del cabello: “Muchas veces, por querer tener más músculos, terminamos siendo calvitos, sí hay que tener en cuenta ese detalle”, aseguró la experta.

No obstante, la caída del cabello no siempre es provocada por alopecia androgenética. Triana aclara que situaciones específicas, como el embarazo, pueden desencadenar un cambio temporal en el ciclo capilar. En este contexto, aparece el llamado efluvio telógeno, una caída abundante de cabello que suele ser pasajera y responde a desequilibrios hormonales posteriores a eventos como el parto, según relató la especialista.

Adicionalmente, en el caso de las mujeres pueden influir enfermedades inflamatorias crónicas, generando otro tipo de pérdida, conocida como alopecia cicatricial. Esta se caracteriza porque el daño al folículo piloso es tan severo que deja una cicatriz, comprometiendo la capacidad de crecimiento posterior. Prácticas como llevar el cabello muy tenso, mediante trenzas o colas ajustadas, también pueden contribuir a esta forma de pérdida capilar.

La experta concluye que distinguir la causa específica de la caída de cabello resulta esencial antes de iniciar cualquier tratamiento, ya que la intervención médica adecuada depende del origen del problema.

¿Cuáles son las principales causas de la alopecia androgenética según Lina Triana?

De acuerdo con Lina Triana, las principales causas de la alopecia androgenética están relacionadas con factores genéticos y hormonales. La especialista destaca el papel de las hormonas como la testosterona y la dihidrotestosterona, junto con la predisposición genética que determina la sensibilidad de los folículos pilosos a estas hormonas.

¿Qué es el efluvio telógeno y cómo se diferencia de la alopecia androgenética?

El efluvio telógeno es una caída de cabello temporal que suele presentarse después de situaciones como el embarazo o a raíz de un desbalance hormonal, según explicó Triana. A diferencia de la alopecia androgenética, el efluvio telógeno no está relacionado con la genética ni los andrógenos, y generalmente el cabello puede volver a crecer una vez que se restaura el equilibrio hormonal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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