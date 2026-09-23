Elegir un celular para jugar no consiste solamente en buscar el modelo más caro o el que tenga más memoria RAM. Para disfrutar juegos como Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile, Free Fire, Genshin Impact o Fortnite, hay varios componentes que determinan qué tan bien funcionará el equipo.

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Si está buscando qué celular comprar para juegos, lo primero es revisar el procesador, la memoria RAM, la pantalla, la batería y el sistema de refrigeración. También es importante tener en cuenta cuánto tiempo pretende utilizar el teléfono, porque un equipo que funciona bien actualmente puede quedarse corto si sus componentes son de una generación anterior.

¿Qué procesador debe tener un celular para jugar?

El procesador es uno de los componentes más importantes en un teléfono para videojuegos. De él depende buena parte de la capacidad del equipo para ejecutar gráficos, procesar información y mantener un rendimiento estable.

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En Android, algunas de las familias de procesadores que pueden encontrarse en celulares de alto rendimiento son Qualcomm Snapdragon y MediaTek Dimensity. En los iPhone, los chips de la familia Apple Silicon para dispositivos móviles son los encargados de esta tarea.

No es necesario comprar necesariamente el procesador más potente del mercado. Para juegos exigentes, lo recomendable es buscar un chip de gama media-alta o alta relativamente reciente, especialmente si se pretende jugar con gráficos elevados.

¿Cuánta RAM necesita un celular para juegos?

La memoria RAM permite que el teléfono mantenga aplicaciones y procesos activos mientras se utiliza el equipo.

Para juegos, 8 GB de RAM pueden ser suficientes para muchos usuarios, mientras que optar por 12 GB puede ofrecer un margen adicional para quienes utilizan juegos exigentes y realizan varias tareas al mismo tiempo.

Sin embargo, tener más RAM no garantiza por sí solo un mejor rendimiento. El procesador, el almacenamiento, la optimización del sistema y la refrigeración también tienen un papel importante.

¿Qué pantalla es mejor para jugar en celular?

La pantalla también merece atención. Una frecuencia de actualización elevada puede hacer que las animaciones y movimientos se perciban con mayor fluidez.

Por eso, si el objetivo principal es jugar, conviene buscar teléfonos con pantallas de 120 Hz o más, siempre teniendo en cuenta que el juego debe ser compatible con esa frecuencia para aprovecharla.

El tamaño y la resolución también influyen. Una pantalla grande puede facilitar la visualización de los elementos del juego, mientras que una buena resolución permite apreciar mejor los detalles.

¿Cuánta batería debe tener un celular para jugar?

Los videojuegos pueden consumir bastante batería, especialmente cuando se utilizan gráficos elevados, brillo alto y conexiones inalámbricas durante periodos prolongados.

Por eso, para un celular destinado principalmente a juegos, resulta conveniente buscar una batería de buena capacidad y, especialmente, carga rápida. Esta última permite recuperar autonomía en menos tiempo cuando el teléfono necesita volver a utilizarse.

La capacidad de la batería, expresada en mAh, no debe analizarse de manera aislada. El consumo depende también del procesador, la pantalla, el ‘software’ y la forma en que se utilice el teléfono.

¿Por qué es importante la refrigeración en un celular ‘gaming’?

Un aspecto que muchas personas pasan por alto es la temperatura. Cuando un celular ejecuta un juego exigente durante mucho tiempo, sus componentes pueden calentarse. Si la temperatura aumenta considerablemente, el sistema puede reducir el rendimiento para controlar el calor, un comportamiento conocido como ‘thermal throttling’.

Por eso, algunos celulares diseñados específicamente para videojuegos incorporan sistemas de refrigeración más avanzados.

Marcas como ASUS ROG, RedMagic y Black Shark han desarrollado equipos orientados específicamente al público ‘gamer’, mientras que fabricantes como Samsung, Xiaomi, OnePlus y otras compañías también cuentan con teléfonos de alto rendimiento que pueden utilizarse para jugar.

¿Qué almacenamiento debe tener un celular para juegos?

Los videojuegos actuales pueden ocupar una cantidad considerable de espacio. Además, las actualizaciones pueden aumentar progresivamente el tamaño de cada título.

Por eso, si el teléfono se utilizará para instalar varios juegos, resulta conveniente buscar 256 GB de almacenamiento o más. Un equipo de 128 GB puede funcionar para quienes tienen pocos juegos, pero el espacio puede agotarse más rápidamente.

También conviene comprobar qué tipo de almacenamiento utiliza el teléfono, porque las tecnologías más recientes suelen ofrecer mejores velocidades de lectura y escritura.

¿Qué celular comprar para juegos: iPhone o Android?

En el caso del iPhone, los modelos recientes utilizan chips diseñados por Apple que ofrecen un alto nivel de rendimiento. En Android existe una oferta mucho más amplia, desde celulares convencionales de gama alta hasta modelos diseñados específicamente para videojuegos.

La elección depende principalmente del presupuesto, los juegos que se quieran utilizar y las preferencias del usuario. No todos necesitan un celular gaming especializado.

¿Cuál es el mejor celular para jugar?

No existe un único teléfono que sea el mejor para todas las personas. La elección depende del presupuesto y del tipo de videojuegos que se quieran ejecutar.

Para juegos ligeros, un celular de gama media actual puede ser suficiente. Para títulos más exigentes, conviene subir a un equipo con procesador de gama alta, 8 GB o más de RAM, pantalla de alta frecuencia de actualización, batería amplia y un sistema de refrigeración adecuado.

En cambio, si la intención es jugar durante varias horas todos los días, sí puede tener sentido considerar un celular ‘gaming’ especializado, ya que algunos modelos incluyen características adicionales pensadas para este uso.

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