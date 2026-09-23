Hay un momento en el que correr con una botella en la mano deja de ser práctico. Puede ocurrir al aumentar la distancia, al meterse en una ruta de montaña o simplemente cuando se necesita llevar agua, celular, comida y alguna prenda adicional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Se hizo de noche en plena rodada: estas luces recargables pueden salvarle el camino)

Ahí aparecen las mochilas de hidratación para correr, aunque el nombre puede llevar a una confusión: no todas son realmente mochilas tradicionales. Muchas tienen formato de chaleco y están diseñadas para quedar ajustadas al cuerpo mientras se corre.

La elección depende principalmente de cuánto tiempo va a estar corriendo, qué necesita llevar y si tendrá acceso a agua durante el recorrido.

Lee También

¿Mochila o chaleco de hidratación?

La diferencia está principalmente en cómo se distribuye el peso.

Una mochila de hidratación tradicional suele llevar el agua en un depósito ubicado en la espalda y conectado a una manguera que llega hasta la zona del pecho. Esto permite beber sin detenerse.

El chaleco de hidratación, por su parte, ajusta más el peso alrededor del torso y suele incorporar pequeños bolsillos delanteros para llevar botellas blandas, conocidas como ‘soft flasks’. También deja espacios para guardar geles, celular, llaves y otros elementos pequeños.

Para correr, el ajuste es especialmente importante. Un modelo que rebota constantemente puede terminar siendo incómodo y provocar rozaduras durante una salida larga.

¿Cuántos litros necesita?

Este es probablemente el punto que más confunde al momento de comprar.

Que una mochila diga 5, 10 o 12 litros no significa que pueda cargar esa cantidad de agua. Esa cifra corresponde al volumen total de almacenamiento, que incluye el espacio para hidratación, comida, ropa, celular y otros elementos.

Como referencia, un chaleco de 3 a 5 litros puede funcionar para entrenamientos relativamente cortos, mientras que los modelos de 8 a 12 litros ofrecen más espacio para recorridos largos y trail. Para actividades que exigen mucho equipo, pueden ser necesarias capacidades superiores.

Por eso, comprar la mochila más grande disponible no necesariamente es una buena decisión. Si va a utilizarla medio vacía, puede terminar cargando más volumen del necesario.

Una guía rápida

Tipo de salida Capacidad orientativa Carrera corta 2-5 L Entrenamiento de 1-2 horas 3-5 L Tiradas largas / trail 5-12 L Carreras con mucho material 10-15 L o más

Son referencias generales: la distancia, el clima, los puntos de hidratación y el material obligatorio pueden cambiar las necesidades.

¿’Soft flasks’ o depósito de agua?

Las ‘soft flasks’ son botellas flexibles que normalmente van en los bolsillos delanteros del chaleco. Una ventaja es que el corredor puede sacarlas y beber fácilmente, además de comprobar cuánto líquido queda.

El depósito trasero funciona de otra manera: el agua queda en una bolsa ubicada en la espalda y se bebe mediante una manguera.

No hay una opción universalmente mejor. Para algunos corredores resulta más cómodo llevar el agua delante; otros prefieren el depósito porque permite transportar una mayor cantidad en un solo recipiente.

También existen modelos compatibles con ambos sistemas, lo que permite cambiar la configuración dependiendo del entrenamiento.

El ajuste puede ser más importante que los litros

Una mochila de hidratación debe quedar firme, pero sin dificultar la respiración.

Antes de comprarla conviene revisar si tiene correas regulables en el pecho, diferentes tallas y materiales que favorezcan la ventilación. También es importante comprobar dónde quedan los bolsillos y si puede accederse a ellos mientras se corre.

Esto cobra todavía más importancia en trail, donde los descensos y terrenos irregulares hacen más evidente cualquier movimiento de la mochila.

¿Qué debería llevar además del agua?

Una de las ventajas de estos chalecos es que permiten transportar elementos que pueden resultar útiles durante una salida larga:

Celular

Geles o comida

Llaves

Documento o dinero

Cortavientos ligero

Gorra

Pequeño botiquín, cuando el recorrido lo requiere

Material obligatorio de una carrera, si aplica

En una salida corta probablemente no necesitará todo eso. Precisamente por eso conviene elegir la capacidad pensando en el tipo de entrenamiento que hace habitualmente, no en la carrera excepcional que hará una vez al año.

Algunas opciones para empezar

Para quien apenas está probando este sistema, un modelo de alrededor de 5 litros puede ser un punto de partida práctico si combina hidratación con algunos elementos básicos.

Para corredores de trail que necesitan más espacio, los chalecos de 8 a 12 litros ofrecen un equilibrio entre capacidad y movilidad que aparece con frecuencia en este tipo de equipamiento.

La idea, entonces, no es encontrar la mochila con más litros, sino la que permita llevar exactamente lo necesario sin convertirse en una carga durante la carrera.

Para una salida corta puede bastar con un cinturón o un chaleco pequeño. A medida que aumentan el tiempo, la distancia y la autonomía necesaria, tiene sentido pasar a una mochila de mayor capacidad.

Y hay una regla sencilla para no equivocarse: primero determine qué necesita llevar y después elija los litros, no al contrario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.