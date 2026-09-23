Cuando empecé a mirar opciones de relojes para nadar, encontré un problema: prácticamente todos prometen ser resistentes al agua, pero eso no significa que todos estén pensados para registrar correctamente un entrenamiento de natación.

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Para elegir uno hay que mirar mucho más que la resistencia al agua. Conteo de largos, detección del estilo de brazada, distancia, ritmo, SWOLF, frecuencia cardiaca y seguimiento en aguas abiertas son algunas de las funciones que pueden marcar la diferencia.

¿Qué debe tener un buen reloj para nadar?

Lo primero es revisar que el fabricante indique que el dispositivo puede utilizarse para nadar y qué nivel de resistencia al agua tiene. Una certificación de resistencia adecuada para natación es diferente de simplemente decir que el reloj soporta salpicaduras.

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Después vienen las funciones específicas para este deporte.

Un buen reloj de natación debería poder registrar automáticamente los largos, calcular la distancia y reconocer diferentes estilos de brazada. También resulta útil que permita configurar entrenamientos por intervalos y conocer métricas como el SWOLF, que combina el número de brazadas y el tiempo empleado para completar una distancia.

Para quienes nadan en el mar, río o lago, también conviene buscar un modelo con GPS para aguas abiertas.

Garmin Swim 2: pensado específicamente para nadadores

Aunque el mercado tiene relojes mucho más completos, el Garmin Swim 2 tiene una característica evidente: fue diseñado alrededor de la natación.

Es una alternativa interesante para quien principalmente entrena en piscina y quiere métricas específicas del deporte, como distancia, ritmo, brazadas, estilo y SWOLF. También permite registrar sesiones en aguas abiertas.

Su principal atractivo está precisamente en no intentar ser únicamente un smartwatch para todo, sino ofrecer herramientas pensadas para quienes pasan buena parte de sus entrenamientos en el agua.

Apple Watch Ultra 3: para quien también hace otros deportes

El Apple Watch Ultra 3 es una alternativa diferente. No está pensado exclusivamente para nadar, sino para combinar natación con carrera, ciclismo, senderismo y otras actividades.

Apple indica que el dispositivo detecta automáticamente el estilo de nado, calcula la distancia y el ritmo de cada serie y registra el índice SWOLF. También permite hacer entrenamientos personalizados para piscina y aguas abiertas.

Además, cuenta con resistencia al agua de hasta 100 metros y está diseñado para natación, snorkel y otros deportes acuáticos, según las condiciones especificadas por el fabricante.

Es especialmente interesante para quienes ya utilizan iPhone y quieren un reloj que sirva tanto para entrenar como para las funciones habituales de un smartwatch.

COROS: una alternativa para quien combina natación, carrera y ciclismo

Otra posibilidad está en los relojes de COROS, especialmente si la natación forma parte de un entrenamiento multideportivo.

El COROS Pace 4 cuenta con perfiles para piscina y aguas abiertas y también contempla el entrenamiento de triatlón, por lo que puede tener sentido para alguien que no quiere comprar un reloj exclusivamente para nadar. Una revisión especializada de 2026 destaca precisamente su enfoque hacia piscina, aguas abiertas y triatlón.

Su ventaja está en combinar el seguimiento de varias disciplinas sin convertirse necesariamente en un reloj especializado únicamente en una de ellas.

Entonces, ¿cuál debería comprar?

La respuesta depende de cómo va a utilizarlo.

Si usted… Puede mirar… Nada principalmente en piscina Garmin Swim 2 Nada y también corre o monta bicicleta COROS Pace 4 Usa iPhone y quiere un reloj multideportivo Apple Watch Ultra 3 Entrena para triatlón COROS, Garmin o Apple Watch Ultra Solo nada ocasionalmente Un smartwatch deportivo con funciones básicas de natación

La clave es no pagar por características que nunca va a utilizar. Si el objetivo es simplemente registrar largos y distancia en una piscina, un modelo especializado puede ser suficiente. Si además quiere GPS, entrenamientos multideporte, navegación, métricas de carrera y funciones de smartwatch, tiene más sentido buscar un dispositivo de gama superior.

Y hay otro detalle importante: el reloj más resistente al agua no necesariamente es el mejor reloj para nadar. Lo verdaderamente útil es que esa resistencia venga acompañada de herramientas específicas para interpretar el entrenamiento.

Por eso, antes de comprar, revisaría cuatro cosas: resistencia al agua, métricas de natación, seguimiento en piscina o aguas abiertas y batería. Con esos criterios resulta mucho más sencillo reducir las opciones.

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