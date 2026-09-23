Cuando uno empieza a correr, el celular parece resolverlo todo: registra la ruta, muestra la distancia y permite saber aproximadamente a qué ritmo se está corriendo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Salí a correr y entendí por qué una mochila de hidratación puede cambiar una ruta larga)

Pero después de varias salidas aparece una pregunta: ¿realmente necesito un GPS para correr?

La respuesta depende de cuánto corre y qué información quiere obtener. Un reloj deportivo con GPS puede registrar el recorrido sin necesidad de llevar el teléfono en la mano, mostrar el ritmo en tiempo real y ofrecer métricas de entrenamiento que resultan útiles cuando correr deja de ser simplemente salir a dar unas vueltas.

Lee También

¿Qué hace un GPS para correr?

En realidad, cuando se habla de un GPS para running, normalmente se está hablando de un reloj deportivo que utiliza sistemas de posicionamiento para registrar el recorrido.

Durante una carrera puede mostrar datos como:

Distancia recorrida.

Ritmo o pace.

Velocidad.

Tiempo de entrenamiento.

Ruta realizada.

Desnivel, en los modelos que cuentan con altímetro.

Frecuencia cardiaca, si incorporan sensor óptico o permiten conectar una banda.

Métricas de entrenamiento y recuperación, dependiendo del modelo.

Esto permite revisar posteriormente cómo fue una sesión y comparar entrenamientos.

La precisión también importa. Los modelos más avanzados incorporan sistemas como GPS multibanda o de doble frecuencia, que pueden mejorar el posicionamiento en escenarios complejos, como zonas urbanas con edificios altos o recorridos con obstáculos. Diferentes guías especializadas de 2026 destacan precisamente la precisión GPS como uno de los aspectos centrales al comparar relojes para correr.

¿Necesito un reloj caro para empezar?

No necesariamente. Si está empezando a correr y únicamente quiere saber cuánto recorrió, su ritmo y cuánto tiempo estuvo entrenando, no necesita necesariamente un reloj de gama alta con mapas, navegación avanzada y decenas de métricas.

Un modelo de entrada como el Garmin Forerunner 165 está orientado precisamente a corredores que buscan las funciones principales de seguimiento deportivo sin saltar directamente a la gama más costosa.

El mercado de 2026 también ofrece alternativas como el COROS Pace 4, que combina GPS, seguimiento deportivo y una batería enfocada en entrenamientos prolongados. Una actualización reciente incluso incorporó funciones de mapas al modelo mediante software.

¿Qué debería mirar antes de comprar?

Hay cinco características que pondría por delante de otras funciones.

Precisión del GPS

Si el objetivo principal es correr, este debería ser uno de los primeros criterios. Un GPS que registra mal una ruta puede alterar la distancia y, por consiguiente, el ritmo calculado.

Batería

Para alguien que corre 30 o 40 minutos varias veces por semana, las necesidades son diferentes a las de quien prepara una maratón o hace trail durante varias horas.

Por eso conviene revisar cuánto dura el reloj con GPS activado, no solamente la autonomía anunciada en modo reloj inteligente.

Métricas de entrenamiento

Distancia y ritmo son las básicas. A partir de ahí, algunos dispositivos añaden carga de entrenamiento, recuperación, zonas de frecuencia cardiaca, estimaciones de rendimiento y otras métricas.

El Garmin Forerunner 970, por ejemplo, aparece entre las opciones de gama alta destacadas por guías especializadas de 2026 precisamente por la cantidad de herramientas de entrenamiento y navegación que incorpora.

Navegación

Si únicamente corre alrededor de su barrio, probablemente no necesite mapas.

Para trail running, montaña o rutas desconocidas, en cambio, la navegación puede convertirse en una de las funciones más importantes.

Comodidad

Puede parecer un detalle menor, pero el reloj estará en la muñeca durante cada entrenamiento. Peso, tamaño, correa y pantalla importan especialmente cuando las sesiones son largas.

¿Qué GPS elegir según el tipo de corredor?

Tipo de corredor Qué debería priorizar Está empezando GPS, ritmo, distancia y comodidad Corre varias veces por semana GPS preciso, batería y entrenamientos Prepara 10K o media maratón Métricas de entrenamiento, batería y planificación Corre maratones Autonomía, métricas avanzadas y entrenamientos estructurados Hace trail GPS preciso, navegación, mapas y batería Hace triatlón Seguimiento multideporte, batería y sensores

No existe una única opción que tenga sentido para todos. De hecho, las guías especializadas de 2026 separan claramente los relojes según necesidades: algunos priorizan entrenamiento, otros batería, navegación, precio o funciones de smartwatch.

¿Y si ya tengo un Apple Watch?

También puede servir. El Apple Watch cuenta con funciones de seguimiento de actividad y GPS, por lo que puede cubrir perfectamente las necesidades de alguien que corre de manera recreativa y además quiere un smartwatch para el día a día.

La diferencia empieza a aparecer cuando el corredor busca una experiencia más especializada en entrenamiento, con mayor autonomía o herramientas específicas para determinadas disciplinas.

Por eso, si ya tiene un Apple Watch y corre ocasionalmente, quizá no tenga sentido comprar otro dispositivo únicamente para registrar kilómetros.

Entonces, ¿vale la pena comprar un GPS para correr?

Para alguien que sale a correr ocasionalmente, el celular puede ser suficiente.

Pero cuando aumenta la frecuencia de los entrenamientos, preparar una carrera o simplemente querer controlar mejor el ritmo, un reloj GPS empieza a tener sentido. La clave está en no comprar pensando en la cantidad de funciones que tiene el dispositivo, sino en las que realmente va a utilizar.

Un corredor principiante puede necesitar poco más que GPS, distancia, ritmo y batería. Uno que prepara una maratón probablemente agradecerá herramientas de entrenamiento más avanzadas. Y para quien se mete en montaña, la navegación puede ser mucho más importante que tener aplicaciones de mensajería en la muñeca.

En otras palabras: el mejor GPS para correr no necesariamente es el que tiene más funciones, sino el que responde a la forma en que usted entrena.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.