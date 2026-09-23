La Maratón de Buenos Aires, disputada el pasado domingo 20 de septiembre, dejó una polémica que trascendió los resultados deportivos. ‘Fafirunner’, creador de contenido relacionado con el ‘running’, manifestó públicamente que algunos participantes habrían publicado en redes sociales tiempos diferentes a los registrados oficialmente por la organización.

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El corredor comenzó su mensaje haciendo una precisión: completar una maratón, independientemente del tiempo, es un logro que merece reconocimiento.

Sin embargo, cuestionó que algunos participantes modifiquen sus resultados para mostrar marcas mejores en internet.

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“Cada vez más se ven personas que están engañando y faltando a la integridad deportiva, mintiendo con los tiempos o marcas en carreras oficiales”, afirmó.

‘Fafirunner’ sostuvo que la situación adquiere mayor relevancia cuando quienes publican esos resultados son creadores de contenido o personas que tienen vínculos con marcas deportivas, pues sus seguidores pueden tomar esas marcas como referencia.

Un corredor habría publicado 3:30, pero su tiempo oficial fue cinco minutos mayor

Uno de los casos que mencionó Fafirunner corresponde, según su relato, a una persona que habría detenido su reloj aproximadamente un kilómetro antes de cruzar la meta.

De acuerdo con el creador de contenido, esa persona posteriormente publicó que había completado la maratón en alrededor de 3 horas y 30 minutos, aunque el registro oficial habría marcado un tiempo aproximadamente cinco minutos superior.

‘Fafirunner’ consideró que una diferencia de ese tipo podría ser un error en determinadas circunstancias, pero señaló que, en este caso, las características del corredor le creaban dudas sobre esa explicación.

El creador también afirmó que la persona sería embajadora de marcas deportivas y que tendría experiencia suficiente en carreras para conocer la diferencia entre el tiempo registrado por su reloj y el resultado oficial.

No obstante, no identificó públicamente en el mensaje compartido los nombres de las personas a las que se refiere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FafiRunner 🏃🏼‍♂️ (@fafirunner)

Otro caso: habría publicado 2:57 cuando el registro marcó 3:22

El segundo caso relatado por ‘Fafirunner’ fue presentado como uno todavía más llamativo.

Según explicó, una persona habría publicado que terminó la Maratón de Buenos Aires en 2 horas y 57 minutos, una marca que le habría permitido bajar de la barrera de las tres horas. Sin embargo, de acuerdo con el relato del creador de contenido, el tiempo oficial registrado habría sido de 3 horas y 22 minutos.

La diferencia es de 25 minutos.

‘Fafirunner’ destacó que bajar de tres horas en una maratón representa una meta importante para numerosos corredores aficionados, por lo que consideró especialmente relevante que una marca de ese nivel sea atribuida a una persona que, según su denuncia, no habría conseguido ese registro.

El creador agregó que, según su revisión, no se trataría de un hecho aislado. Aseguró que la misma persona habría publicado anteriormente un resultado diferente al oficial en la Media Maratón del Mar, donde habría informado un tiempo de 1 hora y 27 minutos, mientras que el registro que él revisó marcaría 1 hora y 34 minutos.

‘Fafirunner’ insistió en que el problema no está en tener un mal día durante una carrera, sino en presentar públicamente un resultado diferente al obtenido.

“Errar no está mal y todos tenemos días malos en carreras”, afirmó, antes de defender la importancia de mostrar el proceso deportivo con transparencia.

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