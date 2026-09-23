Por: Portal Bogotá

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La Bimbo Global Race 2026, vinculada a la campaña 'Compartimos lo bueno', se convierte en un evento destacado no solo por su dimensión deportiva, sino por el impacto social que promueve en Bogotá. De acuerdo con la información difundida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, los corredores inscritos podrán retirar sus kits de competencia durante los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026. La entrega se realizará en el Centro Comercial Mallplaza, en el piso 4, sobre la avenida carrera 30 (NQS) entre las calles 19 y 22. Este procedimiento se mantiene como requisito indispensable, dado que el mismo día de la carrera, programada para el domingo 27 de septiembre de 2026, no habrá entrega de kits ni números de competencia, por lo que los participantes deben organizarse y reclamar sus elementos previamente.

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Esta edición cobra un sentido especial gracias a la dinámica de donación: por cada persona que participa presencialmente, el Grupo Bimbo destinará 20 rebanadas de pan. Aquellas que se unan de manera virtual desde ciudades donde no se lleva a cabo la versión presencial añadirán dos rebanadas más por corredor. De acuerdo con la información suministrada por Bogotá, la donación recolectada a través de este evento será canalizada hacia la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), una red con cobertura nacional de 26 bancos de alimentos, y al programa Misión Nutrición, liderado y promovido por la Gestora Social y Primera Dama de Bogotá. Con ello, el evento no solo estimula el bienestar integral, sino que asiste a poblaciones vulnerables del país.

Para retirar el kit, los corredores deben verificar las fechas y horarios habilitados, acercarse al punto de entrega con su documento de identidad, y recibir la camiseta y número de competencia, completando la información que se solicita en el reverso de este último. En el caso de menores, se solicita tarjeta de identidad y número de inscripción; para terceros, se exige carta de autorización y fotocopia de la cédula del titular. El kit incluye camiseta oficial, número con bib tag, tula con productos Bimbo, guía del atleta impresa y acceso a hidratación el día de la carrera. La organización recalca que solo aquellas personas que hayan realizado la inscripción previa podrán acceder al kit y, por tanto, participar oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se reclaman los kits para la Bimbo Global Race 2026 en Bogotá?

Para reclamar el kit, los inscritos deben asistir entre el 24 y 26 de septiembre de 2026 al Centro Comercial Mallplaza, piso 4, presentando documento de identidad y comprobante de inscripción. Si lo reclama un tercero, se requiere carta de autorización y fotocopia de la cédula del titular. Los menores de edad deben llevar tarjeta de identidad y número de inscripción. Reclamar el kit en estas fechas es obligatorio, pues el día de la carrera no habrá entregas.

¿Qué recibe cada participante en el kit de la Bimbo Global Race 2026?

El kit entregado para la Bimbo Global Race 2026 consta de una camiseta oficial, un número de competencia con bib tag (chip de control de tiempo), una tula con productos Bimbo, una guía impresa para el atleta y acceso a hidratación durante la jornada del evento. Todos estos elementos son obligatorios para poder tomar la partida en la carrera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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