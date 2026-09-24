Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia vivió una jornada histórica en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, gracias al destacado desempeño de su delegación de taekwondo, que sumó dos importantes medallas en el debut de la disciplina. De acuerdo con lo reportado por el Comité Olímpico Colombiano a través de sus canales oficiales, Andrea Ramírez y Angelyn Saldaña se convirtieron en las primeras medallistas nacionales, abriendo el medallero y elevando las expectativas para lo que resta de competencia.

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Andrea Ramírez fue la gran protagonista del día al conquistar la presea dorada en la categoría femenina de menos de 49 kilogramos. La deportista firmó una actuación sobresaliente mostrando amplia superioridad técnica. En los cuartos de final, Ramírez superó con autoridad a la peruana Alessandra Suárez, lo que le permitió avanzar a la siguiente fase. En las semifinales, mantuvo su dominio y dejó en el camino a Ceili Peterson, representante de Guyana. En la final, Ramírez selló el oro suramericano tras imponerse de manera contundente ante María Grippoli, de Uruguay, ratificando así su favoritismo y la preparación del equipo colombiano para este certamen continental.

Por otra parte, Angelyn Saldaña aportó una nueva satisfacción para el país logrando la medalla de bronce en la división de 49 a 57 kilogramos. Aunque fue superada en los cuartos de final, Saldaña aprovechó la oportunidad de disputar el combate por el tercer lugar gracias al sistema de repesca de la competencia. En ese enfrentamiento decisivo, la colombiana llevó a cabo una estrategia efectiva y derrotó con marcador de 2-0 a la peruana Ana Cleonares, alcanzando así el podio y sumando una segunda medalla para Colombia en esta exigente disciplina.

Con un balance inicial de oro y bronce en la primera de las tres jornadas programadas para el taekwondo en Santa Fe 2026, Colombia dejó en claro su potencial y fortaleza dentro del certamen. El excelente comienzo alimenta el optimismo de los seguidores del deporte, quienes esperan nuevas celebraciones en las próximas fechas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se obtuvieron las medallas para Colombia en taekwondo durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Las medallas de Colombia en taekwondo fueron conseguidas por Andrea Ramírez, quien obtuvo el oro en la categoría de menos de 49 kilogramos tras una actuación impecable en cada combate, y Angelyn Saldaña, que sumó un bronce en la división de 49 a 57 kilogramos tras superar a la peruana Ana Cleonares en el enfrentamiento por el tercer lugar, de acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano.

¿Qué importancia tiene la repesca en las competencias de taekwondo?

En taekwondo, la repesca es un sistema que permite a los competidores que han perdido ante los finalistas disputar un combate adicional por la medalla de bronce. Esto fue fundamental para que Angelyn Saldaña tuviera la posibilidad de regresar al podio y aportar otra presea para Colombia en Santa Fe 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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